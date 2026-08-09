한혜진·화사, 박나래 없이 만났다...'미우새'로 즐긴 '여은파' 데이트

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 한혜진과 화사가 데이트를 즐긴다.

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9일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '띠동갑 나이 차이를 뛰어넘은 연예계 대표 절친' 한혜진과 화사가 찐친 케미를 선보일 예정이다.

최근 한혜진은 월드투어로 바쁜 절친 화사를 위해 스페셜 힐링 코스를 준비했다. 개인 목욕 바구니가 따로 있을 정도로 목욕을 좋아한다는 화사와 함께 MZ 사이에서 핫하게 떠오른 목욕용품 쇼핑 성지 남대문 시장에 방문한 것. 샤워 타월, 때밀이 타월은 기본, 어디서도 본 적 없는 이색 목욕용품의 향연에 한혜진과 화사의 지갑이 제대로 열렸다. 이 모습을 지켜보던 MC 서장훈은 "제가 저기 갔어도 2시간은 버틸 수 있다"며 열의를 보여 스튜디오의 웃음을 자아냈다. '목욕에 진심인 남자' 서장훈마저 홀리게 한 한혜진, 화사의 이색 목욕용품 쇼핑목록은 방송을 통해 확인할 수 있다.

이후 두 사람은 곱창, 간장게장, 김부각 등 전국적인 품절 대란을 일으킨 화사의 또 다른 단골집인 '덕자찜' 식당에 방문해 모두의 이목을 집중시켰다. 간장게장 비빔밥을 시작으로 압도적인 크기를 자랑하는 덕자찜을 남김없이 먹는 화사의 모습에 스튜디오에서는 입맛 다시는 소리가 끊이질 않았다는 후문이다. 이어 두 사람은 온몸의 피로를 단번에 풀 수 있다는 의문의 장소에 방문했다. 뜨거운 열기를 내뿜는 흙 안에 파묻힌 모습에 모두가 당혹감을 감추지 못했다는데, 과연 두 사람에게 무슨 일이 생긴 것일지 궁금증을 자아낸다.

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한편, 화사는 세계적인 글로벌 기업 CEO 젠슨 황의 '샤라웃'을 받았던 사연을 공개해 눈길을 끌었다. 음악방송 1위를 했을 때보다 연락을 많이 받았다는 화사는 처음에는 젠슨 황이 누군지 몰라서 어리둥절했다고 해 웃음을 자아냈다. 화사는 젠슨 황의 연이은 샤라웃에 손편지로 감사 인사를 전했다고 해 관심을 모은다.

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목욕에 진심인 화사가 픽한 이색 목욕용품부터, 원조 먹방 여신 화사의 단골 맛집은 9일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com