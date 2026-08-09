이현이, 노숙자에 신발로 맞았다..“때리려 쫓아와 도망”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 모델 이현이가 대학 시절 시청역에서 겪었던 황당한 사건을 털어놨다.

Advertisement

지난 8일 이현이의 채널에는 '콩국수 처돌이의 여름 별미 콩국수 맛집 뿌시기 (소금파vs 설탕파)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 이현이는 서울의 콩국수 맛집을 찾아다니며 여름 별미를 즐기는 시간을 가졌다.

맛집을 옮겨 다니던 중 시청에서 광화문으로 이동하던 이현이에게 제작진이 과거 이야기를 꺼냈다. 이화여대 재학 시절부터 모델로 활동하며 서울 곳곳을 오갔던 만큼 특별한 기억이 있을 것이라는 질문이었다.

Advertisement

그러자 이현이는 뜻밖의 일화를 떠올렸다.

Advertisement

그는 "그날도 비가 오는 날이었다. 대학생 때 쪼리를 신고 걸어가고 있었다. 시청역 계단을 지나던 당시, 걸음을 옮길 때마다 신발에서 나는 소리가 크게 울렸다"며 "공교롭게도 출구에서 누군가 주무시고 계셨다. 내가 소리를 내면서 내려가니까 그 노숙인이 잠이 깬 거다. 그러더니 자기가 신고 있던 신발을 나한테 던졌다. 씨끄럽다면서 날 때리려고 쫓아오는 거다. 혼비백산돼서 도망 간 적이 있다. 시청역의 추억이다"라고 당시 상황을 회상했다.

tokkig@sportschosun.com