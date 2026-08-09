뇌출혈로 쓰러졌던 이진호, 극적 퇴원→14일 첫 법원 출석

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[스포츠조선 박아람 기자] 급성 뇌출혈로 병원 치료를 받아온 개그맨 이진호가 퇴원한 것으로 확인됐다.

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이진호 소속사 SM C&C는 9일 스포츠경향에 "현재 이진호가 퇴원 후 안정을 취하고 있다"고 밝혔다.

앞서 이날 스타뉴스는 이진호가 지난 4월 초 갑작스럽게 뇌출혈로 쓰러진 뒤 서울의 한 대학병원에서 치료와 재활에 힘써왔으며, 5월 말 퇴원했다고 단독 보도했다. 보도에 따르면 이진호는 현재 일부 마비 증상이 남아 있어 말하거나 움직이는 데 어려움을 겪고 있지만, 간단한 의사소통과 이동은 가능한 수준으로 회복한 것으로 전해졌다.

이진호는 지난 4월 1일 자택에서 갑자기 쓰러져 병원으로 옮겨졌다. 당시 통화 중이던 슈퍼주니어 출신 강인이 이진호의 상태를 확인하고 119에 신고한 것으로 알려졌다. 이후 이진호는 중환자실에서 치료를 받은 뒤 의식을 회복했고, 일반 병실로 옮겨 재활 치료를 이어왔다.

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퇴원 이후에는 자택에서 안정을 취하면서 병원을 오가는 방식으로 치료를 계속하고 있는 것으로 전해졌다.

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건강 회복과 함께 법적 절차도 앞두고 있다. 이진호는 오는 14일 수원지방법원 여주지원 형사1단독에서 열리는 불법 도박 및 도로교통법 위반(음주운전) 혐의 첫 공판에 출석할 예정이다.

수원지방검찰청 여주지청은 지난 5월 29일 이진호를 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 검찰은 이진호가 지난해 9월 24일 새벽 술을 마신 뒤 인천에서 양평까지 약 100㎞를 운전한 혐의를 적용했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.11%로 측정됐으며, 이후 본인이 채혈을 요구해 진행된 검사에서는 0.12%가 나온 것으로 조사됐다.

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이와 함께 이진호는 인터넷 불법 도박사이트 등을 통해 여러 차례 도박을 한 혐의도 받고 있다.

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1986년생인 이진호는 2005년 SBS 특채 개그맨으로 연예계에 데뷔했으며, '코미디 빅리그' 등을 통해 이름을 알렸다. 그러나 지난해 불법 도박 사실을 인정한 뒤 방송 활동을 중단한 상태다.

tokkig@sportschosun.com