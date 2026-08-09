홀로 사과한 지수, 눈물까지 보였다…블랙핑크 팬 홀대 논란 후유증

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[스포츠조선 이우주 기자] 그룹 블랙핑크가 10주년을 앞두고 팬 홀대 논란에 휩싸였던 가운데, 지수의 눈물이 포착돼 팬들을 안타깝게 했다.

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블랙핑크는 지난 8일 데뷔 10주년을 맞아 국립중앙박물관에서 '미트 앤 그리트(Meet&Greet)' 행사를 진행해 팬들과 만났다. 10주년치고 작은 행사 규모에 일부 멤버만 참석한다는 이야기가 나오는 등 행사를 진행하는 과정에서 잡음이 생겨 팬 홀대 논란까지 불거졌지만 블랙핑크 멤버들은 모두 모여 팬들과 10주년을 기념했다.

행사를 마친 후 팬들에게 손편지를 받은 지수는 눈물까지 보였다. 참아온 눈물을 쏟는 지수에 팬들은 더욱 큰 응원을 보내며 지수를 격려했다. 특히 지수가 평소 눈물을 보이는 성격이 아니기에, 지수의 이번 눈물은 팬들의 마음을 더욱 안타깝게 했다. 팬 홀대 논란이 불거졌던 당시 유일하게 직접 사과한 멤버가 지수였기 때문.

지수는 행사를 앞둔 8일 팬 소통 플랫폼을 통해 "이번 기념일은 미안한 마음이 큰 하루인 거 같다. 10년이라는 시간 동안 블랙핑크로, 그리고 지수로써 이런 일 저런 일 많았지만 항상 좋은 모습만 보여주고 힘든 순간에 행복을 주는 사람으로 존재하고 싶었는데 많은 블링크가 속상해하니까 마음이 무겁다"며 "10주년! 축하해 줘서 고맙고 큰 섭섭함을 안겨주게 된 거 다시 한번 미안하다"고 사과했다.

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행사 직전 멤버들과 함께 진행한 라이브 방송에서도 지수는 "10주년이라는 것도 잘 알고 중요한 날인 것도 잘 알고 있었는데 커뮤니케이션을 하는 과정에서 문제가 있었다. 죄송하게 생각한다"며 사과했다.

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wjlee@sportschosun.com