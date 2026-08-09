'싱글 대디' 이태성, 폭풍 성장한 중3 아들 공개 "전교 1등 놓친 적 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '싱글대디' 배우 이태성이 훌쩍 큰 아들의 근황을 공개했다.

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8일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '그 많던 돈은 다 어디로 갔을까'라는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 이태성은 "아들이 빨리 철이 들었다"며 입을 열었다. 그는 "크리스마스나 어린이날, 생일에 아들이 갖고 싶은 걸 사주고 싶었다. 아이가 갖고 싶은 거라고 해봤자 엄청 비싼 건 없으니까 같이 데리고 장난감 백화점에 갔다"고 회상했다.

이어 "그런데 아들이 시선은 큰 상자에 가는데 작은 걸 골랐다"며 "친구들한테 '나 닮아서 일찍 철 들어서 마트에서 떼쓰거나 조르지도 않는다'고 자랑했더니 한 친구가 '그건 너무 슬픈 이야기다. 보통 4~5세 아이들은 마트에 누워서 울고 떼쓴다. 왜 철들었다고 기분 좋아하냐'고 하더라. 그때 많이 충격을 받았다"고 털어놨다.

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그러면서 "누가 눈치 보게 만든 것도 아닌데 그걸 어떻게 알고 있나 싶었다"며 어린 아들에게 미안했던 마음을 내비쳤다.

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현재 중학교 3학년이 된 아들의 근황도 전했다. 이태성은 "학교에서 전교 1등을 한다. 아들이 아기 때 사진을 보면 내 사진을 보여줘도 본인이라고 할 정도로 똑같이 생겼다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

이날 방송에서는 이태성과 아들이 함께 찍은 사진도 공개됐다. 과거 SBS '미운 우리 새끼'에 출연했던 당시보다 훌쩍 자란 아들은 어느덧 아빠의 키를 따라잡을 만큼 폭풍 성장한 모습으로 눈길을 끌었다.

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이태성은 "아들이 전교 1등을 놓친 적이 한 번도 없다"며 거듭 자랑하며 '아들 바보' 면모를 드러냈다.

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한편 이태성은 입대를 앞둔 2012년 7세 연상의 여성과 혼인신고를 했으며 슬하에 아들이 있다는 사실을 밝혔다. 이후 군 복무 중이던 2015년 이혼 소식을 전했으며, 현재 싱글대디로 아들을 양육하고 있다.