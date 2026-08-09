서경덕, 김희철 분노한 '거꾸로 태극기'에 "엉터리는 아니지만 아쉬움 많아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 서경덕 성신여대 교수가 거꾸로 단 태극기에 입장을 밝혔다.

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서경덕은 9일 "인천시에서 제작한 광복절 현수막에 잘못된 태극기가 그려져 있어서 논란이 되고 있다"며 "근데 사실 자세히 살펴보면 해당 태극기는 사람이 들고 있고 아래에서 위를 바라보는 형태로 그려져 있어서 엄밀하게 따지면 엉터리 태극기는 아니"라고 논란이 된 '거꾸로 태극기'에 대한 생각을 밝혔다.

하지만 서경덕은 "누구나 그냥 보기에는 태극기가 뒤집혀 있다는 오해를 할 수 밖에 없는 상황이다. 인천시에서도 이왕 제작하는 것 누구나 다 올바른 태극기로 인식할 수 있도록 제작했으면 더 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 많이 남는다"며 "어쨌든 인천시는 현수막 제작 업체만 탓하시면 안 된다. 향후 인천시는 태극기 관련 디자인을 활용할 때 조금 더 신경을 써 주길 바라겠다"고 밝혔다.

최근 인천시는 제81주년 광복절을 앞두고 제작한 현수막에서 태극기를 반대로 그려 논란이 됐다. 이 내용이 SNS에 퍼지자 김희철은 "X돌았네"라고 댓글을 남기며 공개적으로 분노하기도.

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이후 김희철의 댓글을 두고 정치적으로 해석하는 시선이 나오며 우려가 이어지자 김희철은 직접 입장을 밝혔다. 김희철은 "많은 분들께서 태극기 얘기에 정치적인 걱정을 해주시는데 좌우를 떠나 우리나라 국기"라며 "제 팬들은 뭐든 안 엮이길 바라겠지만 태극기 거꾸로 다는 이슈, 게다가 좌우발언도 아니고 참정권 만으로는 제가 칭찬 받을 일도, 욕 먹을 일도 아니라 생각한다. 대한민국 사람이라면 당연한 일"이라고 소신을 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com