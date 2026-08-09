'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 벌써 500만 돌파..'왕사남' 보다 빠른 흥행세

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 개봉 11일 만에 500만 기록을 터트렸다.

Advertisement

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 11일째인 지난 8일 오전 12시 기준 누적 500만 관객을 돌파했다. 이는 올해 첫 1000만 영화 '왕과 사는 남자'(개봉 18일째 돌파)보다 무려 7일이나 빠른 속도이자, 팬데믹 이후 마지막 외화 1000만 영화인 '아바타: 물의 길'(개봉 12일째 돌파)보다도 하루 더 빠른 속도로 500만 고지를 점령했다는 점에서 놀라움을 자아낸다.

신작 공세에도 멈출 줄 모르는 압도적 흥행세는 앞으로도 계속될 것으로 전망되어 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 세울 새로운 기록을 향한 귀추가 계속해서 주목되고 있다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com