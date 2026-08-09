놀란vs놀란 싸움 시작됐나..'오디세이' 4일 만에 100만 돌파, '오펜하이머'보다 빠르다

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 개봉 나흘 만에 100만 고지를 점령했다.

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영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 지난 8일 오전 7시 40분 기준, 누적 관객수 100만을 돌파하는 기염을 토했다. 이는 1690만 관객을 동원한 '왕과 사는 남자'와 크리스토퍼 놀란 감독의 전작이자 아카데미 7관왕을 수상한 '오펜하이머'보다 하루 더 빠른 속도로 놀라움을 더한다.

특히 '오디세이'는 개봉과 함께 CGV 에그지수 97%, 네이버 평점 9.4등 실관람객들의 뜨거운 호평 속에 전체 예매율 1위를 수성하고 있어 앞으로의 흥행에 더욱 귀추가 주목 받고 있다.

관객들은 "누가 영화관에서 영화를 봐야할 이유를 묻는다면 오디세이를 보여줘라"(왓챠피디아 단*), "확신의 올해의 시네마"(왓챠피디아 ju****), "스케일, 재미, 의미를 모두 잡았다! 다시 놀란에게 놀란 영화"(CGV wh***), "이렇게 감탄하는 영화 진짜 너무 오랜만. 진짜 미친 영화"(CGV 평화****) 등 크리스토퍼 놀란 감독의 탄탄한 완성도는 물론 배우들의 열연 그리고 완벽한 프로덕션 등 작품의 다양한 요소에 만장일치 극찬을 전하고 있다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com