이순실, 위고비로 45kg 감량...몰라보게 날씬해진 몸매 "10개월 만에 뺐다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 탈북민 출신 방송인 겸 CEO 이순실이 45kg 감량 근황을 공개했다.

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오는 15일 방송되는 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '당신, 살 안 뺄 거야?'를 주제로 다이어트에 관한 다양한 이야기가 펼쳐진다.

최근 공개된 예고편에는 이순실을 비롯해 홍윤화, 노사연, 이혜정, 유민상, 이태성 등이 출연해 각자의 다이어트 경험담을 전했다.

이 가운데 이순실은 "10개월 만에 45kg을 감량했다"고 밝히며 몰라보게 날씬해진 몸매를 뽐내 놀라움을 자아냈다.

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앞서 이순실은 한 방송에서 위고비로 다이어트에 성공한 사실을 밝힌 바 있다. 현재 키 171cm에 체중 59kg라는 그는 과거에는 2XL 사이즈를 입었지만 체중 감량 후 44반에서 55 사이즈의 옷을 입는다고 밝혀 화제를 모았다.

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비만치료제의 도움 없이 40kg 감량에 성공한 홍윤화도 한층 슬림해진 모습을 선보였다. 그는 "나는 적정량 이후로 먹지 않는다. 오히려 남편이 '공깃밥 더 주세요', '면 추가요' 이런 이야기를 한다. 그러면 사장님이 항상 내 앞에 갖다 놓고 '그렇게 맛있으세요?'라고 한다"고 토로해 웃음을 안겼다.

노사연은 단식원 경험담을 공개했다. 그는 "솔직히 단식원도 들어가 봤다. 그런데 이틀 굶고 정신 차려 보니까 애들하고 (단식원) 냉장고를 뜯고 있었다"고 털어놔 폭소케 했다.

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이에 이혜정은 "단식원 냉장고에는 자물쇠가 있다. 나도 뜯다가 쫓겨나 봤다"고 고백해 웃음을 더했다.

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유민상은 체중 감량을 위해 독특한 방법까지 시도했다고 밝혔다. 그는 "건강 프로그램에서 (체중 감량을 위해) 못 쓰는 손으로 젓가락질하라고 하더라. 그런데 나는 노력해서 양손잡이가 됐다"고 말해 웃음을 안겼다.

이태성 역시 "나도 왼손으로 젓가락질하다가 나중에는 콩자반도 옮기고, 깻잎도 뗄 수 있게 됐다"고 공감했다.