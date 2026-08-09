[SC무비] 놀란 '오디세이' 137만→톰데이아 '스파이더맨' 544만 기세 속 '하츄핑' 한방까지

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[스포츠조선 조지영 기자] 여름 방학과 휴가철을 맞아 관객으로 가득찬 극장가가 할리우드 대작과 애니메이션, 국내 블록버스터의 4파전 싸움이 형성돼 눈길을 끈다.

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9일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)는 지난 8일 52만5336명을 동원해 전체 박스오피스 1위를 지켰다. '오디세이'의 누적 관객수는 137만6787명을 기록했다. 이어 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)는 같은 날 51만3897명(누적 544만7888명)으로 2위에, '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'(이하 '하츄핑2', 김수훈 감독)은 12만4125명(누적 31만157명)으로 3위에, '호프'(나홍진 감독)는 3만7770명(누적 436만1541명)으로 4위에 랭크됐다.

8월 극장가 출사표를 던진 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다.

지난 5일 개봉한 '오디세이'는 4일 만에 100만 관객을 돌파하며 기대작다운 위용을 보였다. 올해 1690만 관객을 동원한 장항준 감독의 '왕과 사는 남자'와 크리스토퍼 놀란 감독의 전작이자 아카데미 7관왕을 수상한 '오펜하이머'보다 하루 더 빠른 속도로 100만 관객을 점령한 '오디세이'의 무서운 흥행 1위 기세가 어디까지 이어질지 관심이 쏠리고 있다.

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'오디세이' 등판 전 압도적인 흥행세를 보인 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'도 만만치 않은 수치로 '오디세이'와 경합했다. 지난달 29일 개봉한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 2일 만에 100만, 4일 만에 200만, 5일 만에 300만, 7일 만에 400만 관객을 돌파하며 파죽지세 흥행을 이어갔다. 11일 만인 지난 8일 500만 기록을 더하며 흥행 파워를 과시했다. 특히 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '왕과 사는 남자'의 500만 돌파 기록(개봉 18일 만)보다 무려 7일이나 빠른 속도이자, 팬데믹 이후 마지막 외화 1000만 영화인 제임스 카메론 감독의 '아바타: 물의 길'(개봉 12일 만)보다도 하루 더 빠른 속도로 500만 고지를 점령했다.

'오디세이'와 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 공세 속 '하츄핑2'의 한방도 상당하다. 바다로 사라진 엄마를 구해야만 하는 로미와 하츄핑의 기적 같은 모험을 그린 판타지 애니메이션이다. 신비로운 바다소년 카이트와 새로운 세 마리의 바다 티니핑 캐릭터가 등장하며, 한층 넓어진 바다 세계관과 스펙터클한 뮤지컬 연출을 선보인 '하츄핑2'는 지난 5일 개봉해 '오디세이' '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'와 여름 극장가 흥행을 주도하고 있다.

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무엇보다 '하츄핑' 시리즈는 극장에서만 구매할 수 있는 한정판 굿즈가 더해지면서 아이들의 수집욕을 자극하고 부모들의 지갑을 끊임없이 열게 만들어 '파산핑' '등골핑'이라는 우스갯 수식어를 얻기도 했다. 이번 시리즈 역시 방학 시즌을 겨냥해 개봉, ''파산핑' 때문에 통장이 거덜 난다'라는 부모 관객들의 웃픈 한숨이 짙어지고 있어 눈길을 끈다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com