제니, 연애 스타일 솔직 고백..“선연락 절대 안 해. 문자 두 번은 응급상황일 때만”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 연애할 때 먼저 연락하거나 답장이 없는 상대에게 연달아 메시지를 보내는 편은 아니라고 밝혔다.

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최근 코스모폴리탄 공식 채널에는 제니가 출연한 영상이 공개됐다. 제니는 윌라 베넷 편집장과 함께 '블라인드 데이트' 코너를 진행하며 연애와 관련된 다양한 질문에 자신의 생각을 전했다.

이날 진행자는 "만약 사귀는 남성이 자신의 페이스북 상태는 수시로 업데이트하면서도 연인의 문자에는 몇 시간 뒤에 답하면?"이라는 상황을 제시했다. 이를 들은 제니는 곧바로 부정적인 반응을 보였다.

제니는 "안 된다. 위험 신호다"라고 말한 뒤, SNS 활동은 하면서 메시지에는 답하지 않는 행동은 바람직하지 않다고 지적했다.

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이어 "페이스북 상태는 바꾸면서 답장을 안한다고? 그건 전부 잘못됐다. 우린 남자로부터 존중과 사랑을 받아야 한다"고 자신의 생각을 밝혔다.

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상대방의 답장이 없을 때 먼저 한 번 더 연락하는지에 대한 질문에는 더욱 단호한 모습을 보였다. 제니는 "전 먼저 문자를 보내지도 않는다"고 답하며 웃었다.

특히 연속으로 두 개의 메시지를 보내는 것조차 자신에게는 큰 행동이라고 설명했다.

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그는 "저는 먼저 문자도 보내지 않는다. 그래서 제가 두 번이나 문자를 연속으로 보내는 건 정망 큰 의미를 둔 행동이다. 응급 상황인 경우만 가능하다"라고 말했다.

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다만 상대방에게 특별한 개인적인 사정이 있다면 기다려줄 수 있다는 입장이다. 제니는 "만약 개인 사정 때문에 답장을 안 하는 거라면 존중한다. 그의 시간을 존중한다. 참고로 페이스북 상태 메시지는 절대 안 된다"고 덧붙였다.

tokkig@sportschosun.com