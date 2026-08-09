'56kg 하루살이' 쌈디 맞아? 20kg 벌크업 후 '워터밤'서 근육질 몸매 공개

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[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 쌈디가 벌크업에 대성공한 모습을 보여줬다.

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'워터밤 부산' 공식 SNS에는 8일 "부산 마 준비 됐나! 쌈디랑 놀 준비 됐나? 역시 쌈디 고향은 제대로 놀 줄 아는 애들만 있네!"라는 글과 함께 한 편의 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속에는 '워터밤 부산' 무대에 오른 쌈디의 모습이 담겼다. 지난달 서울 무대에 이어 부산 무대에도 오른 쌈디는 상의를 탈의한 채 과감하게 무대를 펼쳤다. 너무 마른 몸매로 건강 걱정까지 자아낸 바 있던 쌈디는 근육질의 몸매와 탄탄한 복근으로 시선을 사로잡았다.

최근 쌈디는 20kg 가량을 증량했다고 밝힌 바. 지난달 기안84의 유튜브 채널에 출연한 쌈디는 공복 유산소부터 헬스, 복싱 등 평일 내내 운동에 매진한다고 밝혔다. 쌈디는 "옛날 운동 안 했을 때 내 사진 보는데 말라서 외계인 같다. 지금이 제일 좋다"고 밝혔다.

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기안84는 "3년 전까지 운동을 하나도 안 하다가 이렇게 살면 안 될 거 같다 해서 복싱은 2년 전부터 시작했다더라. 3년 전 저희 작업실에 왔을 때만 해도 56kg 하루살이 피지컬이었는데 헬스랑 복싱으로 76kg까지 증량을 했다가 지금은 공연 활동 때문에 60kg 중반까지 다시 감량했다고 한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com