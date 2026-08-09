9기 의사 광수, ♥영숙과 결혼·득녀 후 놀라운 근황...정신건강복지센터장 됐다

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[스포츠조선 조윤선 기자] '나는 솔로' 9기 광수가 정신건강복지센터장이 된 근황이 공개됐다.

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광수는 지난 7월 경기도 광주시정신건강복지센터 홍보 영상에 모습을 드러냈다.

영상에서 광수는 "광주시정신건강복지센터장 장민호"라고 자신을 소개했다. 정신건강복지센터는 지역 주민의 정신 건강 증진을 비롯해 정신질환의 조기 발견과 상담, 치료 연계, 사회 재활 등을 지원하는 지역사회 정신 건강 전문 기관이다. 광수는 올해 센터장으로 취임해 지역 주민들의 정신 건강 상담과 치료 연계 등을 돕고 있다.

광수는 "다른 기초 센터와 굳이 차별점을 두자면 정신건강의학과 전문의로서 전문의 상담을 진행하고 있다. 정신과 의사를 병원에 가지 않고서도 만날 수 있는 시간이 있다"고 설명했다.

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이어 "물론 약물 처방 같은 직접적이고 핵심적인 치료는 해드리지 못할 수도 있지만, 면담과 우리가 갖고 있는 기기들을 통해서 정말 입원이 필요한지 또는 약물 치료가 필요한지 혹은 그렇지 않고서 이겨낼 수 있는 방법이 있는지 직접 찾아드리고 있다"고 전했다.

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한편 광수는 2022년 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 9기에 출연해 얼굴을 알렸다. 같은 기수 출연자인 영숙과 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했으며, 2023년 결혼했다. 지난해 12월에는 첫딸을 품에 안았다.