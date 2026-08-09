홍진호, 달라진 외모..마운자로 요요+안검하수 수술 2번 '깜짝'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 프로게이머 출신 방송인 홍진호가 달라진 외모로 눈길을 끌었다.

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지난 8일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 서바이벌 예능 '피의 게임X'의 홍진호, 박지민, 허성범, 최연청이 출연했다.

이날 홍진호는 최근 생긴 '돼진호'라는 별명에 대해 "보다시피 살이 올랐다. 팬들이 예전에 갸름했던 샤프한 모습을 그리워하면서 '돼지진호'를 줄여서 '돼진호'라고 부른다"고 설명했다.

이에 서장훈은 "옛날에도 되게 샤프한 느낌은 없었다"며 돌직구를 날렸고, 이상민은 "결혼 전후가 많이 바뀌었다"며 홍진호의 편을 들었다.

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홍진호는 "작년까지는 살이 좀 올랐고, 재작년에는 샤프했다"며 "성향이 힘들고 스트레스받으면 먹어서 푸는 스타일"이라고 털어놨다.

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앞서 홍진호는 지난 2월 SBS '런닝맨'에 출연해 비만 치료제 마운자로의 도움을 받고 있다고 밝힌 바 있다. 그러나 최근 공개된 예고 영상에서는 "마운자로 맞고 뺐다가 요요가 심하게 왔다"고 털어놓으며 체중 감량 후 다시 살이 찐 근황을 전했다.

또한 이날 홍진호는 눈매도 달라졌다는 말에 "눈이 어느 순간 짝짝이가 심해지면서 안검하수 수술을 재작년에 받았는데 잘 안돼서 올해 한 번 더 받았다"고 밝혔다.

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그러자 강호동은 "캐릭터 때문에 한 번 해도 되는 수술을 두 번 한 거냐"고 놀려 웃음을 자아냈다.

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한편 홍진호는 2024년 10세 연하의 비연예인과 결혼했으며, 같은 해 11월 첫딸을 품에 안았다.