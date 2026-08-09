김희철 "X돌았네" 분노하더니..인천시 '거꾸로 태극기' 결국 철거

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 슈퍼주니어 김희철이 인천시의 광복절 기념 현수막을 둘러싼 '태극기 거꾸로 표기' 논란에 소신을 밝힌 가운데, 인천시가 결국 해당 현수막을 철거했다.

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9일 인천시에 따르면 시는 지난 6일 시청 후문 인근 횡단보도에 설치했던 제81주년 광복절 기념 현수막을 전날인 8일 철거했다. 설치된 지 이틀 만이다.

현수막에는 '제81주년 광복절 빛을 되찾는 그날'이라는 문구와 함께 독립운동가가 양손으로 태극기를 들고 있는 모습이 담겼다. 하지만 공개 이후 온라인에서는 태극 문양의 색상이 일반적인 태극기와 반대로 보인다는 지적이 제기됐다. 위쪽에 파란색, 아래쪽에 빨간색이 위치해 태극기를 거꾸로 표현한 것 아니냐는 것이다.

인천시

논란이 커지자 김희철도 지난 8일 관련 게시물에 "X돌았네"라는 댓글을 남겼다.

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이후 김희철은 자신의 반응을 정치적으로 해석하는 시선에 대해서도 직접 입장을 내놨다. 그는 같은 날 개인 계정에 "많은 분들께서 태극기 얘기에 정치적인 걱정(?)을 해주시는데 좌우를 떠나 우리나라 국기잖아요"라고 적었다.

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이어 "태극기 거꾸로 다는 이슈. 게다가 좌우 발언도 아니고, '참정권' 만으로는 제가 칭찬을 받을 일도, 욕 먹을 일도 아니라고 생각합니다"라며 "대한민국 사람이라면 당연한 일이니까"라고 덧붙였다.

인천시는 현수막 속 태극기를 의도적으로 잘못 표현한 것은 아니라고 해명했다. 독립운동가가 들고 있는 태극기를 아래에서 위로 올려다보는 시점으로 제작한 것이며, 건곤감리의 위치 등 기본적인 태극기 형태에는 문제가 없다는 설명이다.

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다만 실제 현수막을 평면적으로 바라볼 경우 태극기가 뒤집힌 것으로 오해할 여지가 있다고 판단해 철거를 결정했다.

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인천시 관계자는 "평면으로 보이는 부분까지 세심하게 챙기지 못했다"며 "앞으로는 불필요한 오해가 없도록 더욱 면밀하게 살피겠다"고 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com