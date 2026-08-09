장영란, 라미네이트 다 깨져 15년만 치아 시술 "전현무에게 소개 받아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 장영란이 최근 치아 시술을 받았다고 밝혔다.

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9일 장영란의 유튜브 채널에서는 '장영란 전현무가 함께 받은 이 시술?'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

장영란은 "요즘 '왜 이렇게 예뻐졌냐', '20대인 줄 알았다', '예뻐지는 비법을 밝혀달라'고 하더라. 제가 정말 비밀리에 한 게 있다. 아이돌이 하는 시술 있다. 정말 누구에게도 공개하기 싫은데 구독자 분들에게 보여주는 것"이라며 병원에서 제작진을 만났다.

장영란은 "많은 분들이 '장영란 씨 성형 미인'이라 하는데 성형 많이 안 했는데 왜 그런 이미지가 됐는지 모르겠다. 눈 성형 세 번한 게 성형 미인이냐. 하관은 다 내 건데"라고 토로했다.

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이에 제작진은 "치아도 했고"라고 폭로했고 장영란은 "조용히 해라"라며 당황했다. 장영란은 "나중에 밝히려 했는데 제로네이트했다. 현무 오빠 소개 받았다"며 "라미네이트가 15년 돼서 뒤가 다 깨졌다. 안되겠다 싶어서 했다"고 밝혔다. 이어 치아 시술 전후를 공개한 장영란은 "앞니가 컸는데 이것도 (예뻐진) 효과가 있었나?"라며 시술에 만족했다.

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wjlee@sportschosun.com