육중완, 딸 교육 위해 목동 이사했는데…"나만 다른 세상 사는 느낌" ('탐비')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '탐정들의 영업비밀'이 도심 속 대형 참사를 일으킬 뻔한 '버스 기사 사칭남'의 위험천만한 행각을 조사하던 중, 그의 부모도 아들을 경찰에 신고했다는 충격적인 가족사를 마주한다.

Advertisement

10일(월) 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 "시민의 안전을 위협하는 버스 기사 사칭남을 찾아달라"는 프로그램 최초 시민 제보 사건 2탄이 공개된다. 수년째 여러 차고지를 옮겨 다니며 버스 기사 행세를 해온 이 남성은, 얼마 전 '버스 무단 점거' 사건으로 경고문까지 게시되며 SNS를 뜨겁게 달군 인물이다. 그는 해당 버스 회사의 유니폼을 입고 직원인 척 식당을 이용하고 버스에 무임승차하는가 하면, 다른 회사에서는 요금통 속 현금을 훔쳤다가 붙잡히기도 했다. 심지어 한 차고지에서는 "견습 기사 행세를 하며 버스에 탑승해 기사석에 침범하고 기어까지 조작했다"는 제보도 나왔다. 자칫 대형 사고로 이어질 뻔했던 아찔한 상황에 모두가 경악을 금치 못했다. 탐정단은 버스 기사들의 증언을 토대로 사칭남의 활동 반경을 추적했고, 탐문 끝에 그와 가깝게 지냈다는 한 편의점 아르바이트생을 만난다.

아르바이트생에 따르면 사칭남은 자신을 버스 기사라고 소개하며 먼저 접근했고, "대형 면허를 따오면 기사로 뽑아주겠다"며 허위 취업 알선을 제안한 것으로 드러난다. 이후 친분이 쌓이자 지속적으로 돈을 빌려달라고 요구했고, 이를 거절하자 돌연 연락을 끊었다. 탐정단은 아르바이트생의 증언을 토대로 사칭남이 사는 곳으로 추정되는 아파트 단지 탐문에 나선다. 그러던 중 그곳에서 사칭남이 할머니와 함께 살고 있다는 이웃들의 증언을 확보하고, 직접 그의 할머니를 찾아가 이야기를 듣는다. 그런데 탐정단과 만난 사칭남의 할머니는 손자에 대한 이야기를 꺼내자 눈물을 흘리며 예상치 못한 사연을 털어놓고, 이를 들은 김풍은 "키워준 할머니에게 저러면 안 되지..."라며 분노한다. 여기에 사칭남의 부모마저 "저희도 아들을 경찰에 신고했다"고 밝혀 모두를 혼란에 빠뜨린다. 가족들조차 감당하기 어려웠던 사칭남의 행각이 속속 밝혀지자 김풍은 "이건 문제가 너무 심각하다"며 충격에 빠지고, 데프콘 역시 "이대로 두면 큰 범죄로 이어질 가능성이 높다"고 지적한다.

한편 이번 방송에는 '원조 나 혼자 사는 남자' 가수 육중완이 일일 탐정으로 출격해 색다른 재미를 더한다. 한때 리얼한 옥탑방 생활을 공개하며 큰 사랑을 받았던 육중완은 최근 아이 교육을 위해 목동으로 이사했다고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 데프콘이 "평생 망원동에 뼈를 묻을 줄 알았는데 깜짝 놀랐다"고 하자, 육중완은 "평지도 많고 공원도 많아서 아내와 아이는 만족하는데 저만 다른 세상에 사는 느낌이다. 목동에서 취한 사람은 저밖에 없다"며 생생한 목동 생활기를 전한다. 이어 육중완의 웃픈 '목동 적응기'도 공개된다. 홍대 뮤지션 동생이 놀러와 오전 11시부터 낮술을 마셨다는 그는 "나와 보니 아이들 하교 시간이었다. 고개를 숙이고 있는데 한 어머니가 알아봐서 인사를 나누다 그대로 화단에 넘어졌다"고 밝혀 폭소를 안긴다. 여기에 결혼 10년 차를 맞은 육중완의 유쾌한 결혼 생활 비하인드와 최근 발매한 신곡 '어쩔건데' 즉석 라이브까지 더해진 웃음 가득한 현장은 8월 10일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀'에서 공개된다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com