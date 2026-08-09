43세 구혜선, 17년 만에 ‘금잔디’ 소환했다..직접 개발한 헤어롤 홈쇼핑서 3만 장 대박

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 구혜선이 직접 개발한 헤어롤로 3만 장 판매를 기록하며 사업가로서 존재감을 드러냈다. 여기에 과거 대표작 속 캐릭터를 연상시키는 스타일링까지 선보이며 눈길을 끌었다.

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구혜선은 지난 7일 개인 계정에 "마흔셋. 금잔디 코스프레"라는 글과 함께 홈앤쇼핑 출연 당시 모습을 담은 영상을 공개했다.

영상 속 구혜선은 브라운 계열의 재킷과 셔츠, 스트라이프 넥타이를 매치하고 양갈래 머리를 한 모습이었다. 2009년 방송된 KBS2 '꽃보다 남자'에서 자신이 연기했던 금잔디를 떠올리게 하는 스타일로, 약 17년 만에 다시 캐릭터를 소환해 관심을 모았다.

당시 방송에서 구혜선은 자신이 직접 만든 헤어롤 '쿠롤(KOOROLL)'을 소개했다. 그는 평소 앞머리에 헤어롤을 꽂고 다니는 사람들을 보면서 휴대하기 편한 제품을 만들어보고 싶었다고 설명했다.

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구혜선은 모발이 가늘고 볼륨이 쉽게 가라앉는 편이라 헤어롤을 자주 사용했지만, 기존 제품은 크기가 커 휴대하기 불편했다고 밝혔다. 이러한 경험을 바탕으로 부피를 줄이고 가방에 간편하게 넣을 수 있는 제품을 직접 개발했다는 설명이다.

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이후 구혜선은 SNS를 통해 '쿠롤'의 누적 판매량이 3만 장을 넘어섰다는 소식을 직접 전했다. '쿠롤'은 구혜선이 개발하고 특허를 취득한 친환경 헤어롤로, 최근 상표 등록과 면세점 입점까지 이어지며 사업 영역을 넓혀가고 있다.

판매 과정에서 가격을 둘러싼 논란도 있었다. '쿠롤'은 출시 당시 단품 1만3000원, 2개 세트 2만5000원으로 책정되면서 일부 소비자들 사이에서 가격이 높다는 반응이 나온 바 있다.

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이에 구혜선은 직접 가격 책정 배경을 설명했다. 초기 제조 물량이 많지 않아 원가 부담이 높았으며, 향후 할인 행사 등을 통해 소비자들의 구매 부담을 낮추겠다는 입장을 밝히기도 했다.

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그럼에도 홈쇼핑 방송 이후 판매량이 빠르게 늘면서 3만 장 돌파라는 성과를 거뒀다. 현재 공식 홈페이지에서도 제품이 판매되고 있으며, 단순히 연예 활동에 그치지 않고 직접 제품을 개발하고 판매하는 사업가로서 행보를 이어가고 있다.

구혜선은 학업에서도 꾸준히 성과를 내고 있다. 2024년 성균관대학교 영상학과를 졸업한 뒤 같은 해 KAIST 과학저널리즘대학원 공학 석사과정에 합격했으며, 이후 석사과정까지 마친 것으로 알려졌다.

tokkig@sportschosun.com