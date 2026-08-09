권상우♥손태영 어쩌나…부상 입은 子에 속상 "이렇게 힘들어하는 모습 처음"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 권상우 손태영 부부가 발목 부상을 입은 아들을 걱정했다.

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9일 손태영의 유튜브 채널에서는 '친구 같은 아빠 권상우가 아들이랑 놀아주는 방법(뉴욕 vlog)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

손태영은 "룩희가 축구하다 발목을 다쳤다. 아직 낫지 않았네 계속 축구를 해야 하는 상황이 생겼다. 이번주에도 축구 캠프를 가야 해서 조금씩 발목을 풀려고 아빠와 연습하러 나와서 저도 와봤다"고 밝혔다.

운동장에서 권상우는 룩희의 발목을 풀어주며 함께 훈련을 도와주고 있는 모습. 권상우는 "옛날에 같이 놀아주던 수준이 아니다"라며 성장한 룩희의 실력에 놀랐고 손태영은 "오늘은 살살해. 또 발 다친다"고 걱정했다.

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훈련을 도와주며 룩희보다 더 지친 권상우. 권상우는 "체력이 다르다. 맨 처음에 러닝 연습하는데도 너무 빠르다. 못 따라간다. 내 나이 또래에서 내가 제일 빠른데도 안 된다"고 혀를 내둘렀다.

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하지만 룩희의 체력 저하는 느꼈다고. 권상우는 "룩희도 지금 다리다쳐서 오랫동안 운동 못하다 해서 지구력이 많이 떨어졌나 보다. 날아다니던 애가"라고 걱정했다. 손태영 역시 "힘들어한다. 저런 모습 처음 본다"고 토로했고 권상우는 "밥도 안 먹었잖아. 아무것도 안 먹어서 어지러울 수도 있다"고 밝혔다.

이에 권상우 부자의 축구 훈련은 종료됐다. 손태영은 "아쉽지만 한시간 반 연습으로 끝내겠다. 룩희가 발목도 안 좋고 체력도 많이 안 좋다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com