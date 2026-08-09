한정수 “얼굴 알려진 황정민만 100% 피해..숨지 말고 신분 밝혀라”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 한정수가 황정민을 둘러싼 사생활 의혹과 관련해 공개적으로 우려를 표했다.

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한정수는 지난 8일 개인 계정에 황정민을 둘러싼 최근 논란을 언급하며 폭로를 이어가고 있는 A씨에게 신분을 공개할 것을 요구했다.

한정수는 "이건 너무 불공정한 게임이다. 지금은 100% 피해를 받는 건 황정민 선배뿐. 떳떳하다면 폭로자(?)도 뒤에 숨지 말고 신분을 전부 오픈하고 나서기를 바란다"고 적었다.

이어 "사실 대부분의 경우가 이러하다. 결국 결과가 나오더라도 피해를 입는 쪽은 얼굴이 알려진 쪽 뿐이다"라며 "너무나 억울하고 화가 난다. 우린 이미 너무 많은 배우를 잃었다"고 덧붙였다. 게시물에는 '#연예인은 #호구 #울화' 등의 해시태그도 함께 달았다.

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현재 황정민은 A씨가 제기한 사생활 관련 주장에 대해 사실관계를 다투고 있다. A씨는 과거 황정민과 사적인 관계였다고 주장하며 SNS 등을 통해 두 사람이 함께 찍은 사진과 메시지, 카카오톡 멀티프로필, 통화 녹취 등을 공개하고 있다.

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이에 황정민 측은 A씨의 주장을 부인하면서 오히려 지속적인 괴롭힘을 받아온 스토킹 피해자라는 입장이다. 소속사 측은 앞서 A씨가 황정민을 상대로 스토킹 행위를 해 형사 고소가 이뤄졌으며, 법원이 세 차례 접근금지 등의 잠정조치를 내렸다고 밝혔다. 이후 스토킹 혐의가 인정돼 벌금 300만원의 약식명령이 내려졌다는 설명이다.

그러나 A씨는 해당 약식명령에 이의를 제기하고 정식 재판을 청구했다. 이와 함께 황정민을 상대로 2억원 상당의 손해배상 청구 소송도 제기한 상태다.

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양측의 주장이 첨예하게 맞서는 가운데 A씨의 스토킹 혐의와 관련한 재판도 예정돼 있다. 의정부지방법원 고양지원은 오는 11일 스토킹처벌법 위반 등 혐의에 대한 결심 공판을 진행한다. 이날 검찰의 구형이 이뤄질 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com