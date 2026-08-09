"첫 데이트 때랑 비슷" 최다니엘, 혼전연애 ♥카호와 日서 다시 만났다

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 최다니엘과 타카다 카호가 재회했다.

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9일 최다니엘의 유튜브 채널에는 '도쿄에서 카호 만나고 왔습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 최다니엘은 MBN '혼전연애'를 통해 인연을 맺은 카호를 만나기 위해 도쿄로 향했다.

요요기 공원에 도착한 최다니엘은 멀리서 카호가 모습을 드러내자 반갑게 인사를 건넸다. 오랜만에 만난 두 사람은 한국어와 일본어를 섞어가며 대화를 나누며 재회의 기쁨을 만끽했다.

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카호는 "다니엘이 도쿄에 있다는 게 신기하고 기쁘다"며 미소를 감추지 못했다.

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최다니엘은 "우리가 예전에 '혼전연애' 찍을 때 도쿄에서 만나면 재밌을 것 같다고 이야기했다. 맨날 카호짱이 한국에 왔으니까 다음에는 내가 도쿄로 가서 보면 좋을 것 같다고 했다"며 당시를 떠올렸다. 이어 "카호짱이 도쿄에 오면 언제든 환영이라고 했는데 이번에 도쿄에 오게 됐다"고 말했다.

이에 카호는 "기다리고 있었다"며 미소를 지었다.

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두 사람의 달달한 분위기는 이어졌다. 최다니엘은 횡단보도에서 신호를 기다리던 중 카호를 위해 손으로 햇빛을 가려주는 등 세심한 배려를 보이며 자상한 면모를 드러냈다.

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또 카호는 최다니엘과 함께 요요기 공원을 거닐며 "'혼전연애' 때 첫 데이트랑 비슷하다"며 추억을 회상했다.

한편 최다니엘과 카호는 2024년 방송된 한일남녀 연애 리얼리티 프로그램 '혼전연애'에 출연해 실제 커플 같은 케미를 자랑해 인기를 끌었다.