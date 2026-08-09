톱스타, 보톡스 부작용으로 눈 흘러내려..“수치스럽다”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 팝스타 브리트니 스피어스(44)가 보톡스 시술 후 겪은 눈꺼풀 처짐을 고백하며 팬들에게 각별한 주의를 당부했다.

Advertisement

브리트니 스피어스는 지난 8일(한국시간) 개인 계정에 수영복 차림으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에서 그는 최근 보톡스 시술을 받은 뒤 왼쪽 눈에 나타난 부작용에 대해 직접 이야기했다.

브리트니 스피어스는 왼쪽 눈을 가리키며 "의사가 왼쪽 눈에 보톡스를 너무 많이 놓아서 눈이 이렇게 흘러내렸다"라고 말했다. 이어 "4주 동안 눈이 내려앉아 있었다. 방금 전까지도 눈이 내려와 있어서 너무 수치스러웠다"라고 털어놨다.

그는 이번 경험을 계기로 보톡스 시술을 고민하는 이들에게 경고의 메시지도 전했다. 브리트니 스피어스는 "의사들을 정말 조심해야 한다. 당신의 얼굴과 몸을 완전히 망쳐놓을 수 있다. 당신의 몸은 당신의 것이니 스스로 잘 지켜야 한다"라고 강조했다.

Advertisement

브리트니 스피어스는 앞서 2023년에도 보톡스 시술 이후 얼굴에 멍이 들어 약 2주 동안 외출하지 못했다고 밝히며 한동안 보톡스 시술을 받지 않겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 이번에도 시술 후 부작용을 직접 공개하면서 팬들에게 주의를 거듭 당부했다.

Advertisement

한편 브리트니 스피어스는 최근 사생활과 관련한 여러 논란과 함께 법적 문제에도 이름을 올렸다. 지난 3월에는 음주운전 혐의로 1년간의 집행유예와 약물 치료 처분을 받은 것으로 전해졌다.

tokkig@sportschosun.com