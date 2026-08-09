'정경호와 결별' 수영, 달라진 인지도에 깜짝 "숨기느라 힘들었겠다고…숨긴 적 없다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '채널십오야' 수영이 인지도 상승에 깜짝 놀랐다.

Advertisement

7일 유튜브 채널 '채널십오야'에서는 '거 회식하기 딱 좋은 날씨네'라는 제목의 영상이 게재됐다.

나영석은 엄정화의 유튜브 콘텐츠를 가끔 본다며 "와인바 같은 데 가시고 하시지 않았냐. 그런 건 가끔 본다. 거기 찾아가보기도 했다"고 언급했다.

수영은 "가보고 싶다"고 밝혔고 나영석은 "너 거기 가려면 많이 가려야 하지?"라고 물었다. 하지만 수영은 아니라고 답했고, 이상윤은 "수영이가 성격이 좋아서 가리는 게 별로 없더라"라고 밝혔다.

Advertisement

이에 수영은 "요즘엔 어린 친구들이 저를 알아본다. 효리수 때문에"라고 밝혔다. 엄정화는 "너네 진짜 웃기다. 효연은 원래 그렇게 웃기냐"고 물었고 수영은 "원래 그렇게 웃기고 여태까지 숨겨온 게 하나도 없는데 사람들이 숨기면서 사느라 얼마나 힘들었냐더라. 숨긴 적이 없다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

수영은 "원래 쭉 그렇게 살았는데 셋이 있을 때 더 까불고 시너지가 더 커지는 게 있는데 딱 그렇게 모이니까 더 재밌는 순간들이 많아진다"고 밝혔다. 이에 엄정화는 "너무 귀엽다. 너무 재밌다"며 웃었다.

한편, 수영은 지난 6월 배우 정경호와 14년 간의 열애를 끝으로 결별했다고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com