'카제나', 코믹월드 335 참가…'나이트메어호의 여름휴가' 테마로 이용자 만난다

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스마일게이트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브가 개발한 다크 판타지 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어'가 오프라인 서브컬처 행사에서 이용자들과 만난다.

'카오스 제로 나이트메어'는 오는 15~16일 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열리는 '코믹월드 335'에 참가한다. 스마일게이트는 이번 행사에서 '나이트메어호의 여름휴가'를 콘셉트로 부스를 꾸미고 게임을 활용한 체험형 프로그램을 선보인다.

게임 이용자를 위한 현장 혜택도 마련했다. 부스에서 함장 레벨 10 이상을 인증하면 음료와 캐릭터 포토카드, 게임 쿠폰을 받을 수 있다. 하루 두 차례, 각각 한 시간씩 진행되는 '붕괴 타임'에는 별도로 제작한 음료도 제공한다.

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코스프레를 통한 볼거리도 준비했다. 송주아와 시루를 비롯해 에키홀릭, 항아, 마가타, 아이, 기주 등 7명의 코스프레 모델이 '카오스 제로 나이트메어' 주요 캐릭터로 변신한다. 방문객들은 마련된 포토존에서 캐릭터를 재현한 모델들과 사진을 촬영할 수 있다. 현장 방문 인증 이벤트도 진행한다. 부스에서 촬영한 사진이나 영상을 자신의 SNS에 게시하면 추가 포토카드를 받을 수 있다.

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'카오스 제로 나이트메어'가 게임 속 세계관을 오프라인 공간으로 옮겨 이용자 접점을 넓히는 만큼, 이번 행사는 서브컬처 팬들에게 게임을 직접 경험하고 캐릭터를 만나볼 수 있는 자리로 꾸며질 전망이다. 자세한 부스 프로그램은 공식 커뮤니티와 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com