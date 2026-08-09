'킹 오브 파이터 AFK', 신규 파이터 '애쉬 크림존·제로(클론)' 합류

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넷마블의 캐릭터 수집형 AFK 모바일 RPG '킹 오브 파이터 AFK'에 신규 파이터 2종이 추가됐다.

넷마블은 '킹 오브 파이터 AFK'에 '애쉬 크림존'과 '제로(클론)'를 선보이는 업데이트를 적용했다고 밝혔다.

'애쉬 크림존'은 초록색 불꽃을 활용하는 파이터로, '플뤼비오즈', '방토즈' 등 원작을 대표하는 기술을 사용한다. [잠식] 시너지를 갖췄으며, 오는 19일까지 진행되는 픽업 이벤트에서 획득할 수 있다. 같은 기간 [잠식] 시너지 파이터를 대상으로 한 별도 픽업도 진행된다.

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'제로(클론)'은 [스페셜] 시너지와 [코스모스] 속성을 기반으로 전투를 펼친다. '백라멸정'과 '참풍연파 상패' 등의 스킬을 보유했으며 프리미엄 소환과 리그전 상점에서 얻을 수 있다. 여름 시즌을 겨냥한 이벤트도 이어진다. 10일부터 14일까지 열리는 '럭키 엘피'에서는 레전드 서포터 '론'을, 13일부터 26일까지 진행되는 '트로피칼 아일랜드'에서는 레전드 펫 '블레이즈'와 '팝시'를 만날 수 있다.

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'킹 오브 파이터 AFK'는 SNK의 대표 격투게임 IP를 활용한 모바일 RPG다. 이용자는 최소 5명에서 최대 25명의 파이터로 덱을 구성해 전투에 나설 수 있으며, 복고풍 그래픽과 현대적인 아트워크를 결합한 비주얼과 성장 및 경쟁 콘텐츠를 갖춘 것이 특징이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com