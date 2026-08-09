홍현희, ♥제이쓴과 결혼한 후 심리 상담도 받았다..."남만 챙겨 최악"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 홍현희가 유독 표현을 못 하는 자신의 성향 때문에 심리 상담까지 받아봤다고 털어놨다.

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7일 로보락 코리아의 유튜브 채널에는 '뒷담 필요한 유부들 다 모이세요 | 유부녀회 랜선뒷담소'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 홍현희와 해리포터는 자신에게는 다정하게 이름을 불러주지 않으면서 여자 사람 친구의 이름은 다정하게 부르는 예비 신랑 때문에 서운하다는 사연을 소개했다.

이를 들은 홍현희는 "오히려 자기 가족한테는 못 하는 거고 남이니까 그냥 여사친 이름을 다정하게 부르는 느낌"이라고 말했다.

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해리포터는 "표현을 많이 하는 스타일이냐"고 물었고, 홍현희는 "(제)이쓴씨는 너무 잘하는데 나는 표현을 잘 못한다"고 답했다.

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이어 "남한테는 너무 잘하는데 내 가족한테는 완전 못 한다. 그래서 너무 남만 챙겨서 심리 상담도 한번 받아봤다"며 "그게 가족은 너무 편하다고 생각하니까 안 하는 거다. 사실 그게 더 최악인 거다"라고 털어놨다.

이에 해리포터는 "가족이 엄청 서운할 수 있는 게 남한테는 그렇게 잘하는데 제일 가까이 있는 나한테는 정작 표현도 안 해주니까 너무 의외성인 거다"라고 말했다.

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그러자 홍현희는 "엄마한테 배웠다. 보고 자란 게 그거다"라며 갑자기 어머니 탓으로 돌려 웃음을 자아냈다.

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한편 홍현희는 제이쓴과 2018년에 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.