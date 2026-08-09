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박한별, 생애 첫 미술대회 본선 진출→파리 초대전까지 뽑혔다 "말도 안 되는 결과"

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박한별, 생애 첫 미술대회 본선 진출→파리 초대전까지 뽑혔다 "말도 안 되는 결과"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박한별이 생애 첫 미술대회에서 본선 진출에 이어 파리 갤러리 초대전까지 성과를 거두며 뜻밖의 재능을 입증했다.

박한별은 9일 "난생 첫 미술대회 도전. 본선 진출에, 인사동 전시에, 파리 갤러리 초대전까지 뽑혔다는.. 이 말도 안 되는 결과에 아직도 어안이 벙벙"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 박한별은 '중앙 회화 대전: 2026, 글로벌 아티스트 꿈을 그리다' 전시장을 찾아 자신의 작품 '내 안의 정원' 앞에서 포즈를 취하고 있다. 그는 "다시 봐도 안 믿김", "진짜로 말도 안 되는 일이 벌어졌다. 현실감 제로"라며 벅찬 소감을 전했다.

박한별, 생애 첫 미술대회 본선 진출→파리 초대전까지 뽑혔다 "말도 안 되는 결과"

박한별은 "진짜 말도 안 되게 깊이 있고 멋있고 디테일한 엄청난 작품들 사이에 내 그림이 걸려있는 것도 말이 안 되는 광경이었고 다른 작품들을 보니 왠지 자신감이 오히려 조금 떨어졌지만 정말 굉장한 경험이었다"고 밝혔다. 이어 "인생 첫 대회인데..자랑할만한 거죠?"라며 기쁜 마음을 드러냈다.

한편 박한별은 2017년 전 유리홀딩스 대표 유인석과 결혼해 두 아들을 두고 있다. 2019년 남편이 버닝썬 게이트에 연루되면서 연예계 활동을 잠시 중단한 뒤 제주도에 거주하며 육아와 카페 운영에 집중해 왔다.

이후 지난해 3월 TV CHOSUN '아빠하고 나하고'를 통해 방송에 복귀한 박한별은 숏폼 드라마와 영화 등에 출연하며 활동을 이어가고 있다.

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