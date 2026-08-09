김희철 이어 최필립 '거꾸로 태극기'에 일침 "100% 고의, 상식선에서 이해 안돼"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 최필립이 사회적·정치적 이슈에 대한 자신의 생각을 가감 없이 밝히고 있는 가운데, 이번에는 태극기 문양이 거꾸로 사용된 현수막을 두고 공개적으로 문제를 제기했다.

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최필립은 9일 자신의 SNS에 "제가 이래저래 요즘 일이 많다 보니 예민한 발언을 하기가 조심스러운데 정말 궁금해서 여쭤본다"며 운을 뗐다.

이어 "태극기를 왜 거꾸로 달고 다니는지 도무지 상식선에서 이해할 수가 없다"고 밝혔다.

그는 해당 문제를 단순한 실수로 보기 어렵다는 취지의 의견도 내놨다. 최필립은 "한 번 정도라면 '그래, 움직이다 보면 돌아갈 수도 있지'라고 생각할 텐데, 100% 고의적으로 거꾸로 달고 현수막까지 걸고 순방하는 건 대체 무슨 의도냐"라고 덧붙였다.

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그러면서 "이건 뭐 상식을 뛰어넘는 발상이라 어디까지 이해를 해야 할지 감도 안 온다"고 강한 어조로 비판했다.

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최필립이 문제를 제기한 것은 최근 인천시가 제81주년 광복절을 앞두고 제작한 현수막과 관련한 논란이다. 해당 현수막에 사용된 태극기 문양이 상하가 뒤집힌 형태로 표현된 사실이 알려지면서 온라인을 중심으로 비판의 목소리가 이어졌다. 광복절을 기념하기 위해 마련한 상징물인 만큼, 태극기의 표현 방식이 적절했는지를 두고 갑론을박이 이어진 것.

이와 관련해 가수 김희철 역시 해당 논란을 소개한 SNS 게시물에 "X돌았네"라는 짧고 강한 반응을 남기며 격앙된 심경을 드러낸 바 있다.

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이후 김희철은 자신의 반응을 정치적으로 해석하는 시선에 대해서도 직접 입장을 내놨다. 그는 같은 날 개인 계정에 "많은 분들께서 태극기 얘기에 정치적인 걱정(?)을 해주시는데 좌우를 떠나 우리나라 국기잖아요"라고 적었다.

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이어 "태극기 거꾸로 다는 이슈. 게다가 좌우 발언도 아니고, '참정권'만으로는 제가 칭찬을 받을 일도, 욕먹을 일도 아니라고 생각합니다"라며 "대한민국 사람이라면 당연한 일이니까"라고 덧붙였다.

정치적 성향이나 진영 논리와는 별개의 문제라는 점을 강조한 셈이다. 태극기는 특정 이념이나 정파를 상징하는 것이 아니라 대한민국을 대표하는 국기인 만큼, 이를 잘못 표현한 데 대한 문제 제기는 정치적 입장과 분리해서 봐야 한다는 취지로 풀이된다.

논란이 확산되자 인천시 역시 현수막 속 태극기를 의도적으로 잘못 표현한 것은 아니라며 해명에 나섰다.

인천시에 따르면 해당 태극기는 독립운동가가 들고 있는 모습을 아래에서 위로 올려다보는 시점으로 제작한 것이며, 건곤감리의 위치 등 기본적인 태극기의 형태에는 문제가 없다는 설명이다. 제작 과정에서 태극기를 특정 각도에서 바라보는 이미지를 구현하려다 실제 현수막을 보는 시점과는 차이가 생겼다는 것이다.

다만 실제 현수막을 평면적으로 바라볼 경우 태극기가 뒤집힌 것으로 오해할 여지가 있다고 판단했고, 인천시는 결국 해당 현수막을 철거하기로 결정했다.

인천시 관계자는 "평면으로 보이는 부분까지 세심하게 챙기지 못했다"며 "앞으로는 불필요한 오해가 없도록 더욱 면밀하게 살피겠다"고 밝혔다.

광복절을 앞두고 나라를 상징하는 태극기가 등장한 현수막에서 비롯된 논란인 만큼 대중의 관심도 쉽게 가라앉지 않는 분위기다. 특히 연예인들의 공개적인 반응까지 더해지면서 단순한 제작 과정의 문제를 넘어 SNS상에서 다양한 해석과 의견이 쏟아지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com