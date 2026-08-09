화사, 젠슨 황 '샤라웃' 어리둥절 "누군지 몰라"…손편지 화답

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 화사가 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황에게 뜻밖의 '샤라웃'을 받은 뒤 벌어진 비화를 공개한다.

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9일 방송되는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 모델 한혜진과 화사가 남대문 시장을 찾아 특별한 힐링 데이트를 즐기는 모습이 그려진다.

이날 한혜진은 월드투어 일정으로 바쁜 나날을 보내고 있는 화사를 위해 그가 좋아하는 목욕용품이 가득한 가게를 찾는다.

두 사람은 가게에 들어서자마자 쇼핑에 푹 빠져 정신없이 지갑을 열기 시작한다. 이를 지켜보던 서장훈은 "제가 저기 갔어도 2시간은 버틸 수 있다"고 말해 웃음을 자아낸다.

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쇼핑을 마친 두 사람은 화사의 단골 식당으로 향한다. 그동안 곱창부터 간장게장, 김부각까지 먹었다 하면 화제를 모으며 '품절 대란'을 일으켰던 화사는 이번에는 '덕자찜' 먹방에 나선다. 간장게장 비빔밥을 시작으로 압도적인 크기의 덕자찜까지 남김없이 맛보며 또 한 번 '화사 효과'를 예고한다.

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특히 이날 화사는 세계적인 반도체 기업 엔비디아의 CEO 젠슨 황으로부터 공개적인 '샤라웃'을 받은 뒤 벌어진 일을 털어놓는다.

앞서 지난 6월 한국을 찾은 젠슨 황은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 화사의 노래를 직접 언급해 화제를 모았다. 당시 그는 "'굿 굿 바이' 노래가 좋더라. 신곡 '소 큐트'도 좋아한다"며 화사를 향한 팬심을 드러냈다.

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세계적인 기업의 수장이 공개적으로 자신의 음악을 언급하면서 화사를 향한 관심도 폭발했다. 화사는 당시를 떠올리며 음악방송에서 1위를 차지했을 때보다 주변에서 더 많은 연락을 받았다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

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정작 화사 본인은 처음 젠슨 황의 이름을 들었을 때 그가 누구인지 몰랐다고. 예상치 못한 곳에서 쏟아지는 연락에 어리둥절했던 화사는 뒤늦게 젠슨 황의 정체와 영향력을 알고 놀랐던 당시 상황을 솔직하게 털어놓는다.

젠슨 황의 팬심은 한 번으로 끝나지 않았다. 연이어 자신을 언급하며 애정을 드러내자 화사 역시 특별한 방식으로 화답했다. 직접 손편지를 써 감사의 마음을 전한 것. 세계적인 빅테크 기업 CEO와 K팝 스타 사이에 오간 뜻밖의 '팬심 교류'에 관심이 쏠린다.

한편 화사와 한혜진의 남대문 시장 나들이와 젠슨 황의 '샤라웃' 후일담은 9일 오후 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 공개된다.

narusi@sportschosun.com