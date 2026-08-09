박지윤, 밤 수영장서 과감 노출…'55kg 찍고' 자신감 터졌다

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[스포츠조선 김준석 기자] 아나운서 출신 방송인 박지윤이 과감한 수영복 자태를 뽐냈다.

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박지윤은 최근 자신의 SNS를 통해 여유로운 휴식을 즐기고 있는 근황을 공개했다.

공개된 사진 속 박지윤은 프라이빗한 분위기의 수영장에서 물놀이를 즐기고 있다. 늦은 시간 은은한 조명이 비치는 수영장을 홀로 거닐며 한가로운 시간을 보내는 모습이다.

특히 박지윤의 수영복 패션이 시선을 끌었다. 박지윤은 등이 깊게 파인 디자인의 수영복을 선택해 뒤태를 과감하게 드러냈다. 머리를 깔끔하게 올려 묶은 채 군살 없이 늘씬한 실루엣을 자랑해 눈길을 사로잡았다.

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또 다른 사진에서는 카메라를 향해 몸을 돌린 채 자연스러운 미소를 지어 보였다. 화려하게 꾸미지 않은 편안한 모습에서도 당당한 분위기가 돋보인다.

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박지윤은 최근 체중 감량에 성공한 근황을 공개해 화제를 모은 바 있다. 그는 55kg까지 체중을 줄였다고 밝히며 달라진 몸매를 공개했다. 특히 자신의 '인생 최저 몸무게'를 기록했다고 전해 관심을 모았다.

꾸준한 관리 끝에 한층 슬림해진 박지윤은 이번 수영복 사진에서도 자신감 넘치는 모습을 드러내며 시선을 집중시켰다.

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한편 박지윤은 KBS 아나운서 출신 방송인으로, 최동석과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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두 사람은 2023년 파경 소식을 알린 뒤 이혼 절차를 밟고 있다. 현재 자녀들의 양육권과 친권은 박지윤이 갖고 있으며, 최동석은 면접교섭을 통해 자녀들을 만나고 있는 것으로 알려졌다.

narusi@sportschosun.com