이종혁 첫째子 이탁수, 연예계 본격 데뷔...전현무 "폭풍성장했네, 대박이다"(사당귀)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 이종혁의 아들 이탁수가 훌쩍 자란 모습으로 등장해 시선을 사로잡았다. 어린 시절 예능 프로그램을 통해 대중에게 얼굴을 알렸던 이탁수가 어느덧 성인이 되어 무대에 오를 준비를 하는 모습이 공개되면서 반가움을 더했다.

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9일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 369회에서는 디자이너 고태용이 무대 의상을 맡게 된 연극 '죽은 시인의 사회'의 파이널 피팅 현장이 공개됐다.

이날 파이널 피팅 현장에서는 배우 이종혁의 장남 이탁수가 등장해 모두의 시선을 끌었다.

과거 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디 가?'에 출연해 장난기 가득한 모습으로 시청자들의 사랑을 받았던 이탁수. 당시 귀여운 12살 소년이었던 그는 어느덧 훤칠한 청년으로 성장해 무대 의상을 직접 피팅하는 모습으로 등장했다.

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세월이 흐른 만큼 달라진 외모에 MC들도 놀라움을 감추지 못했다. 현장에서는 "진짜 많이 컸다", "진짜 멋있다", "못 알아보겠다"는 반응이 연이어 나왔다.

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특히 전현무는 이탁수를 바라보며 "대박이다. 폭풍성장했네"라고 감탄했다. 어린 시절 방송에서 보여줬던 앳된 모습이 기억에 남아 있던 만큼, 어느새 성인이 되어 배우의 길을 걷고 있는 이탁수의 모습이 더욱 새롭게 다가왔다.

한편 이종혁의 두 아들은 모두 배우의 길을 걷고 있다. 첫째 이탁수는 현재 동국대학교 연극학부에 재학하며 연기 공부를 이어가고 있으며, 둘째 이준수 역시 2026학년도 중앙대학교 예술대학 연극학과에 입학해 배우의 꿈을 키우고 있다.