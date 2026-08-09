서장훈, 이상민 앞에서 '천상유애' 표절 소환…"한국서 터지기 전 이미 알아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 서장훈이 이상민 앞에서 룰라의 '천상유애' 표절 논란을 소환했다.

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특히 국내에서 논란이 불거지기도 전 미국에서 우연히 원곡을 먼저 접했던 사연을 공개해 눈길을 끌었다.

최근 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 연극 '죽은 시인의 사회'에 출연하는 오만석, 연정훈, SF9 찬희, 이탁수가 게스트로 출연했다.

이날 서장훈은 1995년 미국에서 생활했던 시절을 회상하다 룰라의 '천상유애'에 얽힌 뜻밖의 일화를 꺼냈다.

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서장훈은 "내가 미국에 1년 가 있을 때 슈퍼에서 비디오를 빌려 보곤 했다. 그때 산 게 룰라 '천상유애'였다"고 말했다. 갑작스럽게 과거의 표절 논란이 소환되자 룰라 출신 이상민은 "하필이면 그때"라며 당황해 웃음을 자아냈다.

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당시 서장훈은 논란에 대해 전혀 알지 못한 상태였다. 오히려 처음 들은 '천상유애'가 마음에 쏙 들었다고.

서장훈은 "차에서 노래를 틀었는데 너무 좋았다"고 회상했다. 그런데 함께 살던 일본인 지인이 노래를 듣더니 뜻밖의 이야기를 꺼냈다. "이거랑 비슷한 노래가 있다"며 일본 노래를 직접 들려줬다는 것.

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원곡을 들은 서장훈 역시 곧바로 두 곡의 유사성을 느꼈다. 그는 당시 반응에 대해 "'뭐야 이게?'라고 했다. 너무 똑같았다"고 털어놨다.

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당사자인 이상민도 이를 부정하지 않았다. 이상민은 "비슷하지 않다. 똑같다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

더욱 놀라운 건 시점이었다. 서장훈이 미국에서 원곡을 접했을 당시만 해도 한국에서는 '천상유애' 표절 논란이 본격적으로 불거지기 전이었다.

서장훈은 "거짓말처럼 며칠 있다가 이상민이 신문에 '죽네 사네' 표절 논란으로 나왔다"고 회상했다. 국내에서 논란이 터지기 직전 미국에서 일본인 지인을 통해 우연히 원곡을 먼저 듣고 표절 논란을 예상치 못하게 '선행 학습'한 셈이다.

이수근은 당시 상황을 잘 알지 못하는 찬희와 이탁수를 위해 "신곡을 냈는데 유명 가수가 남의 노래를 똑같이 베껴서 낸 것"이라고 설명했다. 그러자 이상민은 "그걸 왜 설명하냐"며 민망해해 또 한 번 웃음을 안겼다.

이상민은 당시 표절 논란 이후 벌어진 상황도 직접 전했다.

룰라가 1995년 발표한 3집 수록곡 '천상유애'는 일본 그룹 닌자의 '오마쓰리 닌자'와 유사하다는 표절 논란에 휩싸이며 큰 파장을 일으켰다.

narusi@sportschosun.com