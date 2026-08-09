송가인, 44kg 뼈말라의 수영복 자태 "여름엔 물놀이지!"

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 송가인이 뜨거운 여름을 맞아 시원한 물놀이를 즐기는 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

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송가인은 최근 자신의 SNS에 "여름엔 물놀이지 !!!!!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 송가인은 검은색 수영복을 입고 수영장에서 여유롭게 물놀이를 즐기고 있다. 푸르게 펼쳐진 하늘과 맑고 투명한 수영장이 어우러진 풍경은 한여름의 청량한 분위기를 한껏 끌어올린다.

뜨거운 햇살 아래 시원한 물에 몸을 맡긴 송가인의 모습에서는 무대 위 화려한 모습과는 또 다른 편안한 매력이 느껴진다. 잠시 일상의 바쁜 순간들을 내려놓고 여름의 여유를 만끽하는 모습이 보는 이들에게도 시원한 기분을 선사한다.

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특히 송가인은 물놀이뿐만 아니라 맛있는 음식과 함께 여유로운 시간을 보내는 모습도 공개하며 소소한 일상의 즐거움을 전했다. 수영장에서의 시원한 한때부터 먹음직스러운 음식이 놓인 자리에서의 편안한 시간까지, 여름휴가의 설렘과 여유가 사진 곳곳에 담겼다.

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사진을 접한 팬들도 송가인의 여유로운 근황에 반가움을 드러냈다. 팬들은 "시원해 보인다", "좋은 시간 보내시길", "힐링하고 오세요" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.

한편 송가인은 평소에도 꾸준한 자기관리로 관심을 받아왔다. 과거 방송을 통해 다이어트로 몸무게를 44kg까지 감량했다고 밝히며 화제를 모으기도 했다. 무대 위에서 건강하고 밝은 에너지를 전하기 위해 꾸준히 자신을 관리해 온 만큼, 이번 여름 물놀이 근황에서도 한층 가벼워진 분위기와 건강한 매력이 돋보인다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com