송지효, 집게핀 논란에 '여배우 시상식' 스타일링 정면돌파 "그놈의 집게핀, 모 아니면 도"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 송지효가 이른바 '집게핀 논란'을 정면돌파했다. 이번에는 머리를 단정하게 풀어내고 파격적인 오프숄더 룩까지 선보이며 확 달라진 비주얼로 시선을 사로잡았다.

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9일 방송된 SBS '런닝맨' 오프닝에서는 송지효의 한층 달라진 스타일링이 공개됐다.

이날 송지효는 그레이 컬러의 오프숄더 셋업에 웨이브 헤어를 매치하고 등장했다. 어깨선을 시원하게 드러낸 의상에 자연스러운 웨이브 헤어까지 더해지면서 우아하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 평소와 확연히 달라진 모습에 멤버들의 시선도 단번에 송지효에게 쏠렸다.

유재석은 송지효를 보자마자 "지효 오늘!"이라며 깜짝 놀랐고, 하하는 "여신이야 뭐야"라고 감탄했다. 지예은 역시 "시상식 온 줄 알았다"라고 웃으며 달라진 스타일링에 놀라움을 드러냈다.

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양세찬은 "더워서 그랬냐"라고 물었고, 송지효가 "더워서 그렇다"고 답하자 하하는 곧바로 "집게핀 어디 갔냐"라고 짓궂게 놀렸다.

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이에 양세찬도 "그놈의 집게핀"이라고 거들었고, 송지효 역시 "집게핀…"이라고 말하며 씁쓸한 듯 웃었다.

그동안 송지효의 스타일링을 둘러싸고 화제가 됐던 '집게핀'이 이날 방송에서도 빠지지 않고 언급된 것. 유재석은 "지효의 생 어깨를 오랜만에 본다"라고 놀렸고, 하하는 "극단적이네"라며 웃음을 터뜨렸다.

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이에 송지효는 "모 아니면 도"라고 담담하게 받아쳐 웃음을 자아냈다. 그동안 집게핀으로 머리를 올린 수수한 스타일과 이날의 화려한 오프숄더 룩이 극명하게 대비되면서 '극과 극' 스타일링이 된 셈이다.

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앞서 송지효의 팬들은 그가 방송이나 콘텐츠 촬영 등 일을 할 때만큼은 조금 더 신경 쓴 스타일링으로 예쁘게 보였으면 좋겠다는 아쉬움을 꾸준히 드러낸 바 있다. 특히 송지효가 집게핀으로 머리를 대충 틀어 올린 듯한 모습으로 연이어 유튜브 촬영에 나서면서 팬들 사이에서는 안타까운 목소리가 터져 나오기도 했다.

스타일링을 둘러싼 팬들의 반응이 이어지자 스태프까지 집게핀 스타일을 만류한 것으로 알려졌다. 이에 송지효는 "집게핀은 최대한 안 하도록 하겠다. 근데 집게핀을 계속 하지 말라는 얘기는 하지 말아달라"고 토로하기도 했다.

그런 가운데 이날 방송에서는 집게핀 대신 한층 과감하고 세련된 스타일로 등장한 송지효의 모습이 공개됐다. 시원하게 드러낸 어깨선과 웨이브 헤어, 여기에 그레이 셋업까지 더해지며 그동안 보여줬던 편안한 스타일과는 또 다른 매력을 뽐냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com