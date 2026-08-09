홍진호, 마운자로 6개월 만 근황 "심하게 요요와, 주사 다시 맞는 중"(런닝맨)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 홍진호가 다이어트 후 요요가 온 근황부터 안검하수 재수술, 20개월 딸까지 근황을 솔직하게 공개했다.

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9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에는 방송인 홍진호와 코미디언 김지유가 게스트로 출격했다.

이날 유재석은 홍진호의 6개월 전 '런닝맨' 출연 이력을 언급하며 "홍진호는 10번째 출연이고, 지유는 첫 번째다. 진짜 보고 싶었다"고 반가움을 드러냈다.

김지유 역시 "부모님이 나갔으면 좋겠다고 하셨는데, 드디어 나와서 너무 기분이 좋다"고 말하며 첫 출연에 대한 설렘을 드러냈다.

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이어 홍진호의 근황이 공개됐다. 유재석은 홍진호를 바라보며 "저번에 왔을 때 살 쪽 빼고 왔는데"라고 말했다.

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이에 홍진호는 다이어트 비결을 숨기지 않고 털어놨다. 그는 "마운자로로 뺐다. 요요가 심하게 와서 지난주부터 다시 맞고 있다"고 솔직하게 밝혔다.

한때 눈에 띄게 체중을 감량했던 홍진호가 다시 요요를 겪고 있다는 사실에 멤버들의 관심이 쏠렸다. 숨기기보다는 자신의 현재 상태를 담담하게 공개하며 특유의 솔직한 매력을 드러낸 순간이었다.

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이후에는 그의 외모 변화에 대한 이야기도 이어졌다. 홍진호는 6개월 전 안검하수 수술을 받은 데 이어 재수술까지 했다고 밝혔다. 그러면서 "눈은 아직 덜 됐다"고 현재 상태를 설명했다.

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이를 들은 하하는 홍진호의 눈을 유심히 바라보더니 "예전 심형래 선배 눈"이라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

유재석은 홍진호의 근황을 하나씩 듣더니 "근황이 몇 개월 사이에 확확 바뀐다"고 놀라워했다.