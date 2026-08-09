최예나, '워터밤=노출' 공식 깼다…온몸 가린 전신 슈트로 시선 강탈

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 최예나가 과감한 노출로 화제를 모으는 기존 '워터밤 여신'들과는 정반대의 선택을 했다.

Advertisement

온몸을 꽁꽁 감싼 전신 슈트 하나로 '워터밤=노출' 공식을 깨며 오히려 더 강렬한 존재감을 발산했다.

지난 8일 최예나 공식 SNS에는 부산 롯데월드 어드벤처 부산에서 열린 '워터밤 부산 2026' 무대 비하인드 사진과 영상이 공개됐다.

이날 최예나는 목부터 다리까지 온몸을 감싸는 흰색 스트라이프 전신 슈트를 입고 무대에 올랐다. 매년 워터밤에서 스타들의 과감한 의상이 화제를 모으는 것과는 정반대의 선택이었다.

Advertisement

피부 노출은 최소화했지만 무대 위 존재감은 강렬했다. 몸에 밀착되는 독특한 디자인의 슈트에 고글 스타일 선글라스를 착용했고, 머리는 높게 묶은 포니테일로 연출해 미래적인 분위기를 완성했다.

Advertisement

특히 게임 속 캐릭터를 연상시키는 스타일링도 눈길을 끌었다. 부산에서 열린 공연이라는 점까지 더해지면서 팬들 사이에서는 게임 '오버워치'에 등장하는 부산 출신 한국인 캐릭터 디바(D.Va·송하나)가 떠오른다는 반응도 나왔다.

최예나는 개성 넘치는 의상만큼이나 에너지 넘치는 무대로 현장을 뜨겁게 달궜다.

Advertisement

이날 '캐치캐치', '스마일리' 등 자신의 히트곡을 선보이며 관객들과 호흡했고, 쏟아지는 물줄기 속에서도 특유의 발랄한 매력을 발산했다.

Advertisement

무엇보다 최예나의 이번 의상이 주목받은 이유는 그동안 워터밤에서 반복적으로 불거졌던 '노출 논쟁'과 대비됐기 때문이다.

여름을 대표하는 음악 축제로 자리 잡은 워터밤에서는 매년 일부 출연진의 파격적인 의상이 뜨거운 화제를 모았다. 동시에 지나친 노출이나 선정성을 둘러싼 갑론을박이 벌어지기도 했다.

반면 최예나는 '워터밤=노출'이라는 기존 이미지를 깨듯 온몸을 가린 전신 슈트를 선택했다. 그러면서도 강렬한 디자인과 확실한 캐릭터 콘셉트를 더해 노출 없이도 충분한 화제성을 만들어냈다.

온라인에서도 호평이 이어졌다. 누리꾼들은 "감다살이다", "노출 없이도 화제성을 일으킬 수 있다는 걸 증명했다", "선정성 논란 없이 제대로 즐겼다", "독보적인 콘셉트다", "게임 캐릭터가 현실로 나온 것 같다" 등의 반응을 보였다.

과감하게 드러내는 대신 자신만의 색깔을 확실하게 드러낸 최예나의 선택이 또 다른 '워터밤 여신' 스타일을 만들어낸 셈이다.

narusi@sportschosun.com