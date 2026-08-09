이준영, 군대서 '인성 미담' 터졌다…"만날 때마다 웃으면서 다녀"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이준영이 군 복무 중에도 남다른 인성으로 훈훈한 미담의 주인공이 됐다.

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훈련소에서 이준영을 자주 마주쳤다는 이의 목격담이 전해지면서 관심을 모으고 있다.

최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 군 복무 중인 이준영의 훈련소 생활을 전하는 글이 확산됐다.

작성자 A씨는 자신의 친오빠가 이준영과 같은 훈련소에서 생활하고 있다며 "친오빠와 이준영 씨가 같은 훈련소라 오빠가 많이 마주쳤다고 하더라"고 전했다.

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무엇보다 실제 훈련소에서 접한 이준영의 성격과 태도에 대한 이야기가 눈길을 끌었다.

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A씨는 친오빠에게 전해 들은 이야기를 소개하며 "진짜 상상 그 이상으로 너무너무 착하셨다고 한다. 영상에서 보던 그대로 인성이 정말 좋은 분이라고 했다"고 밝혔다.

고된 훈련소 생활 중에도 밝은 모습을 잃지 않았다고. A씨는 "만날 때마다 웃으면서 다녔다고 한다"며 "이준영 님도 조심히 군 복무하시길 바란다"고 응원을 덧붙였다.

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화려한 연예계 생활을 잠시 내려놓고 훈련병 신분으로 생활하고 있는 이준영이 군대에서도 한결같은 모습을 보여주고 있다는 목격담이 전해지면서 팬들 사이에서도 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

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다만 해당 내용은 온라인에 게재된 개인의 목격담으로, 소속사나 군 관계자 등을 통해 공식적으로 확인된 내용은 아니다.

앞서 이준영은 입대 당일 직접 삭발하는 모습도 공개해 화제를 모았다. 공개된 사진에서 이준영은 직접 이발기를 머리에 대면서도 환하게 웃는가 하면, 지인들과 인증사진을 남기며 씩씩하게 입대를 준비하는 모습을 보였다.

입대 전에는 팬들에게 직접 손편지를 남겼다. 그는 "건강하게, 그리고 저답게 잘 다녀오겠다"고 약속하며 "다시 인사드리는 날까지 모두 건강하시고 각자의 자리에서 행복하고 의미 있는 시간들을 보내시길 진심으로 소망한다"고 인사했다.

이준영은 신병교육대에서 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 현역으로 복무를 이어갈 예정이다.

narusi@sportschosun.com