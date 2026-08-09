“나 죽으면 다 니들 거” 홍석천, 입양 두 자녀에 재산 상속 약속(피식대학)

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[스포츠조선 김소희 기자]방송인 홍석천이 입양한 딸의 결혼을 앞두고 상견례 당시의 긴장됐던 순간을 떠올렸다. 누구보다 각별한 마음으로 키워온 딸이 어느덧 결혼을 앞둔 가운데, 예비 사돈과 처음 마주했던 순간부터 최근 웨딩 촬영 현장까지 따뜻한 가족 이야기를 전했다.

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9일 유튜브 채널 '피식대학'에는 '홍석천에게 오디세이 아이맥스 명당 자리에 대해 묻다'라는 제목의 웹예능 '피식쇼' 영상이 업로드됐다.

이날 이용주는 홍석천에게 "곧 결혼하지 않냐"며 딸의 결혼 소식을 언급했다.

홍석천은 과거 이혼한 누나의 두 자녀를 입양해 직접 키운 것으로 잘 알려져 있다. 그는 두 자녀에 대해 "누나의 아들, 딸이었다. 누나가 이혼하고 나서 내가 느끼기엔 우리 아이들이 아빠가 필요할 것 같았다"며 입양을 결정하게 된 배경을 설명했다.

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이어 "내가 친아빠는 아니지만 좋은 아빠가 될 수 있다고 생각해서 애들이랑 누나랑 얘기를 나눴다"고 덧붙였다.

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쉽지 않은 결정이었지만 가족을 위해 내린 선택이었다. 홍석천은 당시 누나의 반응에 대해 "누나는 엄청 고마워했다"고 회상했다. 다만 그는 "근데 애들은 조금 혼란스러웠을 거다. 삼촌이 아빠가 되는 거니까"라며 당시 아이들이 느꼈을 마음까지 헤아렸다.

그러면서도 특유의 유쾌한 입담을 잃지 않았다. 홍석천은 아이들에게 "'너희들 삼촌이 돈 많은 거 알고 있지? 좋은 아파트에 좋은 차, 내가 죽으면 다 너희들 거야'라고 했다"고 너스레를 떨었다. 이어 곧바로 "농담이고 애들이 진짜 행복해했다"고 덧붙이며 웃음을 자아냈다.

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그렇게 가족이 된 두 아이 중 딸은 이제 결혼을 앞두고 있다. 내년 1월 결혼을 앞둔 딸을 둔 아버지가 된 홍석천은 예비 사돈과의 첫 만남을 떠올리며 당시 느꼈던 남다른 긴장감도 솔직하게 털어놨다.

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그는 "사실 진짜 너무 긴장되더라. 왜냐하면 날 항상 TV에서 보셨을 거고 나에 대한 이미지도 있을 것 아니냐"며 "한국에서 톱게이인데 처가분들이 이제 톱게이의 사돈이 되는 것이지 않나. 그게 진짜 죄송스러웠다"고 말했다.

대중에게는 익숙한 홍석천이지만, 딸의 결혼을 앞두고 예비 사돈을 처음 만나는 자리만큼은 여느 부모와 다르지 않았다. 딸의 새로운 가족을 만나는 자리인 만큼 혹시나 자신 때문에 불편해하지 않을까 하는 걱정과 긴장도 컸던 것.

하지만 홍석천의 걱정은 기우였다. 실제 상견례 자리는 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다고.

홍석천은 "진짜 좋은 분들이었다. 특히 사돈어른이 내 팬이었다. '남자 셋 여자 셋' 때부터. 사돈어른이 진짜 좋아한다"고 전했다.

한편 홍석천은 방송과 인터뷰를 통해 가족에 대한 각별한 책임감과 애정을 꾸준히 드러내 왔다. 특히 그는 과거 이혼한 친누나의 두 자녀를 입양한 사실을 직접 밝히며 많은 이들의 응원을 받았다. 당시 그는 "이혼한 누나가 새로운 사랑을 찾는 와중에 아이들이 짐이 될까 봐 걱정이 됐다"며 "누나는 새로운 사랑을 찾아가고, 아이들은 내가 맡겠다고 했다"고 털어놔 깊은 울림을 안겼다.

이처럼 남다른 가족 서사를 이어온 홍석천은 최근 TV조선 '조선의 사랑꾼'에 출연해 "첫째 딸이 시집을 간다"고 직접 밝혀 화제를 모았다. 당시 그는 딸의 결혼 소식을 전하며 설렘과 아쉬움이 교차하는 복잡한 심경을 내비쳤고, 오랜 시간 딸을 키워온 아버지의 진심 어린 마음은 시청자들에게도 깊은 공감을 안겼다..

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com