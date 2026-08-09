화사, 마닐라서 뽐낸 '뼈말라' 몸매..직각 어깨에 납작배 '여리여리'

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 마마무 멤버 화사가 필리핀 마닐라에서 여유로운 일상을 만끽하며 늘씬한 몸매를 뽐냈다.

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화사는 9일 자신의 계정에 "낭만 마닐라"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 화사는 마마무 월드투어를 위해 필리핀 마닐라를 찾은 모습이다. 공연을 성공적으로 마친 뒤 현지의 여유를 즐기며 거리 곳곳을 거니는 모습이 담겼다.

화사는 홀터넥 나시에 반바지를 매치해 시원하면서도 편안한 여름 패션을 완성했다. 군더더기 없이 깔끔한 스타일링에 화사의 탄탄한 몸매가 자연스럽게 드러나면서 특유의 건강하고 자신감 넘치는 분위기가 더욱 돋보였다.

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특히 무대 위에서 강렬한 카리스마를 뿜어내던 모습과는 달리, 공연을 마친 후에는 한층 편안하고 자유로운 모습으로 마닐라의 풍경을 즐기는 모습이 눈길을 끈다. 낯선 도시의 거리를 천천히 거닐며 여유를 만끽하는 모습에서는 화사만의 자유분방한 매력도 고스란히 느껴진다.

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한편 화사가 속한 그룹 마마무는 지난 8일 필리핀 마닐라 아라네타 콜로세움(ARANETA COLISEUM)에서 '마마무 2026 월드 투어 [포워드] 인 마닐라'(MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD] in MANILA)를 개최했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com