56세 엄정화, 다이어트 비결 "저탄고지에 저당, 치팅후엔 20시간 공복 유지"(냉부해)

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 겸 배우 엄정화가 철저한 식단 관리 비결을 공개했다.

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9일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 영화 '오케이 마담2'의 주연배우 엄정화와 수영이 함께 출연해 유쾌한 입담을 선보였다.

이날 공개된 엄정화의 냉장고는 다양한 식재료들로 가득 차 있어 시선을 끌었다. 평소에도 건강한 식습관을 유지하고 있는 엄정화의 냉장고답게 각종 재료와 소스 등이 빼곡하게 자리하고 있었다.

엄정화는 "요즘 시간이 날 때 농부시장 가는 걸 좋아한다"고 밝혔다. 직접 좋은 식재료를 찾아다니며 요리와 식단을 챙기는 일상이 드러난 순간이었다.

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특히 냉장고 한쪽을 가득 채운 다양한 소스가 눈길을 끌었다. 이에 엄정화는 "다 저당이다. 소스를 좋아한다"고 설명했다.

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이어 자신이 오랫동안 유지해온 식단에 대해서도 이야기했다. 엄정화는 "제가 저탄고지(저탄수화물, 고지방)를 오래했다. 그 식단으로 바꿀 때 모든 호르몬 밸런스, 잠의 퀄리티가 다 좋아졌다"고 말했다.

이에 김성주가 냉장고 속 소스를 보고 "이건 저당인데?"라고 묻자, 엄정화는 최근의 식단 관리법을 공개했다.

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그는 "요즘은 저탄, 저단을 한다"며 "밥도 먹긴 한다. 아예 안 먹는 게 아니라 탄수화물 30% 정도 먹는다"고 이야기했다.

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면 요리가 당길 때도 나름의 방법이 있었다. 엄정화는 면 대신 두유면을 활용해 식단을 조절한다고 밝혔다.

그러면서도 좋아하는 음식에 대한 솔직한 입맛은 숨기지 않았다. 엄정화는 "자장면도 너무 좋아한다. 자극적인 거 좋아하는데 참는 것"이라며 평소 좋아하는 음식을 마음껏 먹지 않고 조절하고 있다고 털어놨다.

그렇다고 좋아하는 음식을 완전히 끊는 것은 아니었다. 엄정화는 "가끔 먹긴 한다"며 이른바 '치팅데이'도 갖는고 밝혔다. 이어 "다만 치팅하면 18~20시간 공복 유지한다"고 자신만의 관리 방법을 공개했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com