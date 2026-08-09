"X돌았네" 김희철, '거꾸로 태극기' 저격 하루만 사과 "그림 제대로 못봐, 성급함이 부른 제 잘못"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 슈퍼주니어 김희철이 이른바 '거꾸로 태극기' 논란과 관련해 자신의 경솔한 판단을 인정하고 사과했다. 앞서 강한 어조로 비판했던 김희철은 해당 태극기가 독립운동가가 든 모습을 특정 각도에서 표현한 것이라는 사실을 확인한 뒤 "명백한 제 잘못"이라며 고개를 숙였다.

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9일 김희철은 자신의 계정에 "하루 만에 사과문을 보시는 여러분들께서 황당하시겠지만 제 잘못이 있다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "사람이 들고 있는 형태는 제대로 인지하지 못하고 순간 태극 그림만 보고서는 화를 냈다"며 "공간감각 능력 부족과 성급함이 부른 명백한 제 잘못이다. 죄송하다"고 사과했다.

이번 논란은 최근 인천시가 제81주년 광복절을 앞두고 제작한 현수막에서 비롯됐다. 해당 현수막에 사용된 태극기 문양이 상하가 뒤집힌 것처럼 보이는 모습으로 표현된 사실이 알려지면서 온라인을 중심으로 비판이 이어졌다. 광복절을 기념하기 위해 마련된 상징물인 만큼 태극기가 적절하게 표현됐는지를 두고 갑론을박이 벌어졌다.

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김희철 역시 해당 현수막을 접한 뒤 SNS를 통해 강한 반응을 보였다. 그는 "X돌았네"라는 짧고 강한 표현으로 격앙된 심경을 드러냈다.

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이후 김희철은 자신의 반응을 정치적으로 해석하는 시선에 대해서도 직접 입장을 밝혔다. 그는 "많은 분들께서 태극기 얘기에 정치적인 걱정(?)을 해주시는데 좌우를 떠나 우리나라 국기잖아요"라고 적었다.

이어 "태극기 거꾸로 다는 이슈. 게다가 좌우 발언도 아니고, '참정권'만으로는 제가 칭찬을 받을 일도, 욕먹을 일도 아니라고 생각합니다"라며 "대한민국 사람이라면 당연한 일이니까"라고 덧붙였다.

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그러나 논란이 확산되면서 현수막에 담긴 태극기의 제작 의도가 알려졌다. 인천시는 해당 태극기를 의도적으로 거꾸로 표현한 것이 아니라고 해명했다.

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인천시에 따르면 현수막 속 태극기는 독립운동가가 태극기를 들고 있는 모습을 아래에서 위로 올려다보는 시점으로 제작됐다. 건곤감리의 위치 등 기본적인 태극기의 형태에는 문제가 없다는 설명이다. 다만 태극기를 특정 각도에서 바라보는 이미지를 구현하는 과정에서 실제 현수막을 평면적으로 바라볼 때 태극기가 뒤집힌 것처럼 보일 수 있다는 문제가 발생했다.

결국 인천시는 불필요한 오해를 낳을 수 있다고 판단해 해당 현수막을 철거하기로 결정했다.

인천시 관계자는 "평면으로 보이는 부분까지 세심하게 챙기지 못했다"며 "앞으로는 불필요한 오해가 없도록 더욱 면밀하게 살피겠다"고 밝혔다.

이 같은 해명 내용을 확인한 김희철은 자신의 판단이 성급했다고 인정했다. 그는 "자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란다고 요즘 자꾸 태극기를 거꾸로 달거나 그리는 사람, 영상, 사진들이 자주 보이게 되면서 제 속에 화가 많이 쌓여 있었나 보다"라고 설명했다.

최근 태극기가 잘못 표현된 사례들을 접하면서 쌓였던 감정이 이번 일에까지 영향을 미쳤다는 것. 하지만 김희철은 자신의 잘못을 다른 이유로 돌리지 않았다.

그는 "그림을 깊게 보지 못한 제 잘못이고 잘못을 하면 사과하는 게 당연한 이치기에 신중하지 못했던 저를 꾸짖어 달라"고 덧붙였다.

이어 "죄송하다"고 다시 한번 사과한 뒤 "저를 포함해 앞으로 태극기가 다른 의미나 오해로 변질되지 않길 바란다"고 당부했다.

이와 함께 김희철은 온라인상에서 자신을 둘러싸고 불거진 출신 의혹에 대해서도 직접 해명했다. 그는 "저 한국 사람 맞다. 강원도 횡성에서 태어났다"고 강조하며 자신을 둘러싼 황당한 의혹을 일축했다.

다음은 김희철 사과문 전문