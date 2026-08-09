박경림, 신동엽과 무려 30년 인연…"방송 같이하니 신기"(미우새)

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박경림이 신동엽과 데뷔 전부터 이어진 특별한 인연을 공개했다.

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9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 박경림이 스페셜 게스트로 출연해 신동엽과의 오랜 인연을 회상했다.

이날 박경림은 "동엽 오빠와 데뷔 전부터 알았다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 두 사람의 인연을 이어준 사람은 다름 아닌 박경림의 큰언니였다.

박경림의 큰언니와 신동엽이 대학 시절 함께 지내며 친분을 쌓았고, 이를 계기로 박경림 역시 자연스럽게 신동엽을 알게 됐다는 것.

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특히 박경림은 신동엽이 방송에 처음 등장했던 순간까지 생생하게 기억하고 있었다.

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박경림은 "신동엽의 데뷔가 아직도 기억난다"며 당시 큰언니가 집으로 뛰어 들어왔고, 가족들과 함께 신동엽의 데뷔 방송을 지켜봤다고 회상했다.

당시 박경림의 큰언니는 신동엽의 재능을 일찌감치 확신했다고. 박경림은 언니가 "우리나라에서 신동엽이 개그맨이 안 되면 아무도 개그맨 될 사람이 없다"고 말했다고 전했다.

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훗날 신동엽은 실제로 대한민국을 대표하는 방송인으로 성장했고, 박경림 역시 방송계에 데뷔하면서 두 사람의 인연은 예상치 못한 방향으로 이어졌다.

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어린 시절 언니를 통해 알고 지냈던 '오빠'와 나란히 방송 프로그램에 출연하게 된 것.

박경림은 신동엽과 처음 함께 프로그램을 진행했던 당시를 떠올리며 "신기했다. '꿈꾸는 것 같다'는 생각이 들었다"고 털어놨다.

방송인이 되기 전부터 신동엽의 데뷔 순간을 지켜봤던 박경림이 훗날 같은 방송계에서 동료로 만나게 된 특별한 인연이 수십 년이 흐른 뒤 공개되며 훈훈함을 더했다.

narusi@sportschosun.com