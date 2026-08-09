화사, 젠슨 황 '샤라웃'에 음방 1위보다 연락 폭주…"처음엔 누군지 몰라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 화사가 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 공개적인 '샤라웃' 이후 음악방송 1위 때보다 더 많은 연락을 받았다고 밝혔다.

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정작 처음에는 젠슨 황이 누군지도 몰랐다고 털어놔 웃음을 자아냈다.

9일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 모델 한혜진과 화사가 남대문 시장을 찾아 특별한 힐링 데이트를 즐기는 모습이 그려졌다.

이날 한혜진은 월드투어 일정으로 바쁜 나날을 보내고 있는 화사를 위해 그가 좋아하는 목욕용품이 가득한 가게를 찾았고, 폭풍쇼핑에 빠져 정신없이 지갑을 열기 시작해 웃음을 자아냈다.

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쇼핑을 마친 두 사람은 화사의 단골 식당으로 향했다.

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그동안 곱창부터 간장게장, 김부각까지 먹었다 하면 화제를 모으며 '품절 대란'을 일으켰던 화사는 이번에는 '덕자찜' 먹방에 나선다.

간장게장 비빔밥을 시작으로 압도적인 크기의 덕자찜까지 남김없이 맛보며 또 한 번 '화사 효과'를 예고해 눈길을 끌었다.

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특히 이날 화사는 세계적인 반도체 기업 엔비디아의 CEO 젠슨 황으로부터 공개적인 '샤라웃'을 받은 뒤 벌어진 일을 공개했다.

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화사는 당시를 떠올리며 음악방송에서 1위를 차지했을 때보다 주변에서 더 많은 연락을 받았다고 밝혔다.

하지만 화사는 "제가 모르는 분이라"라며 젠슨 황의 존재를 몰랐다고.

화사는 "주식도 모르기 때문에 몰랐다. 경제에 대해서 몰랐다. 음악에 미쳐 있기 때문에"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

화사는 "저는 그 분이 공부를 해 온 줄 알았다. 그래서 손편지와 함께 앨범을 보내드렸다. 근데 가시기 전에 또 저를 언급해 주셨다"라고 말해 눈길을 끌었다.

이때 한혜진은 "좋아하는 모델은 없으시냐"라고 물었고, 화사는 "언니 부끄럽다"라고 이야기해 웃음을 더 했다.

한혜진은 "그럼 주식 100주만 달라고 하지"라고 말해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com