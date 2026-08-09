화사, 결혼 로망이 '남편과 함께 목욕'…한혜진 "혼자 씻기도 힘든데" 질색

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 화사가 결혼 후 남편과 함께 목욕하고 싶다는 남다른 로망을 공개했다.

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한혜진은 처음에는 질색했지만 화사의 부모님 이야기를 듣자 순식간에 태도를 바꿔 웃음을 자아냈다.

9일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 모델 한혜진과 화사가 힐링 데이트를 즐기는 모습이 그려졌다.

이날 한혜진과 화사는 남대문시장에서 쇼핑과 맛집 투어를 즐긴 뒤 전신 매립 효소 찜질방을 찾았다. 두 사람은 몸을 따뜻하게 덮은 채 휴식을 취하며 평소 쉽게 나누지 못했던 솔직한 이야기를 시작했다.

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대화 주제는 자연스럽게 결혼으로 이어졌다.

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한혜진은 화사에게 "아직 결혼에 대한 로망이 있니?"라고 물었다. 그러자 화사는 곧바로 "언니는 결혼에 대한 로망이 있냐"고 되물었다.

이에 한혜진은 "결혼해서 같이 목욕하는 거?"라고 답해 모두를 놀라게 했다.

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알고 보니 이는 한혜진 자신의 로망이 아닌, 화사가 과거부터 이야기해왔던 결혼 로망을 대신 언급한 것이었다.

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화사의 독특한 로망을 알고 있던 한혜진은 이해하기 어렵다는 반응을 보였다.

한혜진은 "목욕을 왜 같이 하냐. 혼자 씻기도 힘든데"라고 현실적인 지적을 내놔 웃음을 자아냈다.

그러자 화사는 자신이 이런 로망을 갖게 된 특별한 이유를 밝혔다.

그는 "저희 부모님이 그랬는데"라고 말하며 부모님의 모습을 보고 자연스럽게 결혼 생활에 대한 로망을 품게 됐음을 털어놨다.

부모님의 이야기가 나오자 한혜진의 태도는 180도 달라졌다.

한혜진은 곧바로 "목욕은 함께 해야 즐겁지"라며 말을 바꾸더니 "욕실을 다시 공사해야겠다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

스튜디오에서 이를 지켜보던 박경림 역시 자신의 결혼 생활을 떠올리며 솔직한 경험담을 보탰다.

박경림은 "저도 신혼 때는 했는데 요즘은 가족끼리는 그러는 거 아닌 것 같다"고 말해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com