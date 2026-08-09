화사, 급식 많이 먹으려 한 인사가 '인생역전'…"뮤지컬 주연 발탁"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 화사가 어린 시절 급식을 조금이라도 더 많이 먹기 위해 열심히 했던 인사가 뜻밖의 '인생역전'으로 이어졌던 사연을 공개했다.

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급식소 직원의 눈에 띈 것을 계기로 뮤지컬 오디션 기회를 얻었고, 단숨에 주연급인 '팥쥐' 역할까지 꿰찼다.

9일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 한혜진과 화사가 이야기를 나누던 중 화사의 남다른 먹성에 얽힌 어린 시절 일화가 공개됐다.

이날 한혜진은 화사에게 "어렸을 때부터 잘 먹었냐"고 물었다. 화사는 "먹을 걸 잘 먹어서 늘 어떻게 보면 복이 있었나 싶은 생각이 들더라"며 학창 시절 급식소에서 있었던 일을 떠올렸다.

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화사는 "급식소를 가면 인사를 잘해야 아주머님들이 많이 주셨다. '안녕하세요' 해야 소시지도 하나 더 주시고 하지 않느냐"고 말했다.

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특히 화사가 음식에 유독 진심일 수밖에 없었던 이유도 있었다. 세 자매 사이에서 자라면서 맛있는 음식을 두고 치열한 경쟁을 벌여야 했다는 것.

화사는 "저희 집이 딸이 셋이라 엄청 박이 터졌다. 맛있는 게 있으면 별로 먹지도 못하고 끝났다"며 "그래서 급식소에서 먹을 걸 많이 받으려고 항상 인사를 크게 했다"고 설명했다.

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그런데 급식을 더 받기 위해 시작한 '큰 인사'가 뜻밖의 기회로 돌아왔다. 평소 화사의 밝고 씩씩한 모습을 눈여겨봤던 급식소 직원이 그를 예쁘게 봤고, 어느 날 갑작스럽게 뮤지컬 출연 제안까지 들어온 것.

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화사가 "그런데 어느 날 뮤지컬 제안이 들어왔다"고 하자 한혜진은 "급식소 아주머니랑 뮤지컬이 무슨 상관이냐"고 놀라워했다.

알고 보니 급식소 직원의 지인이 뮤지컬을 기획하는 감독이었다. 화사는 "'우리 학교에 목소리 또랑또랑한 애가 있다'고 하셨다더라"고 설명했다.

그렇게 화사는 뮤지컬 '콩쥐팥쥐' 오디션을 보게 됐고 단숨에 팥쥐 역에 발탁됐다.

화사는 "그때 바로 오디션을 보러 갔는데 작품이 '콩쥐팥쥐'였다. 바로 팥쥐가 됐다"고 밝혔다.

한혜진이 "주인공이네"라고 감탄하자 화사는 "완전 대뮤지컬이었다"며 "다른 친구들은 정말 난다 긴다 하는 커리어가 엄청 많더라"고 당시를 회상했다.

그러자 한혜진은 "그런데 너는 급식소에서 차출당한 것 아니냐"고 말해 웃음을 터뜨렸다.

화사 역시 모든 시작이 결국 자신의 먹성이었다며 "인사를 잘해서 뽑힌 건데, 그것도 제가 맛있는 걸 많이 먹고 싶어서 인사드린 것"이라고 인정했다.

이에 한혜진은 "그 뒤로도 뭘 먹을 때마다 네 삶의 전환기가 찾아오는 거네"라고 짚었다. 실제 화사는 데뷔 후 곱창, 김부각, 간장게장 등 먹는 음식마다 큰 화제를 불러일으키며 이른바 '화사 효과'를 만들어왔다.

화사 역시 이런 자신의 인생을 돌아보며 "진짜 나한테 뭔가 있나?"라고 생각했다면서 "'난 진짜 뭐가 있긴 한가' 싶었다"고 털어놔 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com