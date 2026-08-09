아옳이, ♥한의사 남친과 상하이 여행 럽스타..“주책 돌싱 하고싶은 거 다 하는 중”

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[스포츠조선 김소희 기자] 인플루언서 겸 사업가 아옳이가 공개 열애 중인 한의사 남자친구 김형배와의 달달한 일상을 공개하며 행복한 근황을 전했다.

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아옳이는 9일 자신의 SNS에 "유행하는 릴스 찍어봤어요. 주책 돌싱 하고 싶은 거 다 하는 중"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 중국 상하이의 한 호텔을 배경으로 아옳이와 김형배가 함께한 순간들이 담겼다. 아옳이는 김형배에게 달려가 품에 폭 안겼고, 두 사람이 서로를 향해 달려가는 모습이 마치 영화 속 한 장면을 연상케 했다.

이어 두 사람은 서로를 바라보며 환하게 웃는가 하면 자연스럽게 스킨십을 나누며 연인다운 달달한 분위기를 자아냈다. 숨기지 않고 서로를 향한 애정을 표현하는 모습에서 이제 막 시작된 사랑의 설렘과 행복이 고스란히 느껴졌다.

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아옳이는 영상과 함께 "행복한 여름입니다. 추억 눌러담기"라고 적으며 사랑하는 사람과 함께 보내는 여름날의 소중한 순간을 공유했다.

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앞서 아옳이는 지난 1일 자신의 SNS를 통해 "예쁘게 봐주세요"라는 글과 함께 김형배와 찍은 커플 사진을 공개하며 공개 연애를 시작해 화제를 모았다.

이후 아옳이는 교제 200일을 기념해 김형배에게 받은 대형 꽃다발을 공개하며 남다른 애정을 드러내기도 했다. 특히 초대형 꽃다발의 규모가 눈길을 끌면서 일각에서는 프러포즈가 아니냐는 추측이 나오기도 했다.

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이에 아옳이는 "프로포즈 아닙니당"이라고 직접 밝히며 결혼설에 대한 확대 해석을 차단했다. 연애의 설렘은 한껏 즐기면서도 결혼에 대해서는 조심스러운 태도를 보인 셈이다.

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한편 아옳이는 2018년 카레이서 겸 사업가 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다.

김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업한 한의사로, 2대째 이어온 한의원 가업을 잇고 있는 것으로 알려졌다. 새로운 사랑을 시작한 아옳이가 연인과 함께 만들어갈 앞으로의 일상에도 관심이 쏠리고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com