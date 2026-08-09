홍석천, 입양 딸 상견례서 긴장…"톱게이와 사돈 돼 죄송했다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 홍석천이 입양한 딸의 결혼을 앞두고 예비 사돈과 처음 만났던 당시의 솔직한 심경을 털어놨다.

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오랫동안 방송에 노출된 자신의 이미지가 딸의 결혼에 혹시라도 부담이 되지 않을까 걱정했다는 것.

9일 유튜브 채널 '피식대학'의 '피식쇼'에는 '홍석천에게 오디세이 아이맥스 명당 자리에 대해 묻다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이용주는 홍석천에게 딸의 결혼을 축하하며 가족에 대한 이야기를 꺼냈다. 홍석천은 과거 이혼한 누나의 아들과 딸을 입양해 가족으로 함께해왔다.

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홍석천은 입양을 결심했던 이유에 대해 "누나의 아들, 딸이었다. 누나가 이혼하고 나서 내가 느끼기에는 우리 아이들이 아빠가 필요할 것 같았다"고 밝혔다.

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친아버지는 아니지만 자신이 두 아이에게 좋은 아빠가 되어줄 수 있을 것 같다는 생각에 먼저 입양을 제안했다고.

홍석천은 "누나는 정말 고마워했지만 아이들은 조금 혼란스러웠을 거다. 삼촌이 아빠가 되는 거니까"라며 당시 아이들의 입장을 헤아렸다.

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아이들의 마음을 풀어주기 위해 특유의 유머도 발휘했다. 홍석천은 당시 "'너희 삼촌 돈 많은 거 알고 있지? 좋은 아파트에 좋은 차, 내가 죽으면 다 너희 거야'라고 했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이어 "농담이고 아이들도 정말 행복해했다"고 덧붙였다.

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그렇게 자신의 딸이 된 조카가 어느덧 결혼을 앞두게 됐다. 내년 1월 딸의 결혼을 앞둔 홍석천은 예비 사돈과의 상견례를 떠올리며 평소답지 않게 크게 긴장했다고 고백했다.

홍석천은 "진짜 너무 긴장됐다"며 "나를 항상 TV에서 보셨을 거고 나에 대한 이미지도 있을 것 아니냐"고 털어놨다.

특히 자신의 존재가 딸이나 예비 사위에게 부담으로 작용하지 않을까 걱정했다고. 홍석천은 "한국에서 톱게이인데 처가 분들이 이제 톱게이의 사돈이 되는 것 아니냐. 그게 진짜 죄송스러웠다"고 솔직하게 밝혔다.

하지만 걱정과 달리 상견례는 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다.

홍석천은 예비 사돈을 떠올리며 "진짜 좋은 분들이었다"고 고마워했다. 여기에 예상하지 못한 반전까지 있었다. 예비 사돈 중 한 명이 오래전부터 홍석천의 팬이었다는 것.

그는 "특히 사돈어른이 내 팬이었다. '남자 셋 여자 셋' 때부터 진짜 좋아하셨다고 하더라"고 밝혔다.

딸의 결혼을 앞두고 자신의 방송 이미지 때문에 혹시 상대 가족이 부담을 느끼지는 않을까 조심스러워했던 홍석천. 그러나 오히려 자신을 오랫동안 좋아했던 팬과 사돈으로 인연을 맺게 되면서 그의 걱정은 기우가 됐다.

narusi@sportschosun.com