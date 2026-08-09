랄랄, 파리 에펠탑 앞 프러포즈 받았다..♥11살 연상 남편, 무릎 꿇고 "나랑 겨드랑이 씻으러 갈래?"

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[스포츠조선 김소희 기자]유튜버 겸 방송인 랄랄이 남편에게 유쾌하고도 황당한 '파리 프러포즈'를 받았다.

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9일 유튜브 채널 '랄랄ralral'에는 '유라야 나랑 겨..겨.. 겨드랑이 씻으러 갈래?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 랄랄은 파리 출장을 앞두고 공항으로 향했다. 그는 "해외에 행사가 있어서 파리를 방문한다"고 밝혔고, 남편과 나란히 비행기에 탑승하며 본격적인 파리행에 나섰다.

특히 이날 랄랄의 표정에서는 남다른 설렘이 묻어났다. 출장이라는 본래 목적도 있었지만, 무엇보다 어린 딸 서빈이와 잠시 떨어져 오롯이 남편과 둘만의 시간을 보낼 수 있다는 사실에 들뜬 모습이었다.

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비행기에 올라탄 랄랄은 "비행기 탔어요"라며 환하게 웃더니 "무려 비즈니스 좌석을 끊어주셨다"고 자랑하며 기쁨을 감추지 못했다. 오랜만에 찾아온 여유에 한껏 들뜬 모습이 웃음을 자아냈다.

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랄랄은 "비행기에서 최대한 즐겨보려고 합니다. 3일 동안. 서빈아 미안하다. 엄마 아빠 갔다 올게"라고 말하며 웃음을 터뜨렸다.

아이를 두고 떠나는 엄마의 미안함과 오랜만에 찾아온 자유에 대한 설렘이 묘하게 뒤섞인 순간이었다. 특히 '미안하다'는 말과 달리 얼굴에는 행복한 미소가 가득해 보는 이들의 웃음을 자아냈다.

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파리에 도착한 뒤에는 여행의 설렘이 더욱 커졌다. 랄랄은 숙소에 도착하자마자 호텔에서 펼쳐지는 환상적인 풍경에 감탄을 쏟아냈다.

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특히 객실에서는 파리의 상징인 에펠탑이 한눈에 들어오는 탁 트인 전망이 펼쳐졌다. 랄랄은 에펠탑뷰를 확인하자 "최고다. 꿈을 꾸고 있는 것 같아요"라며 행복 가득한 미소를 지었다.

그렇게 꿈같은 파리 출장 일정을 소화한 랄랄은 일을 마친 뒤 남편과 오랜만에 오붓한 시간을 보냈다. 딸 서빈이 없이 둘만의 시간을 보내게 된 만큼 두 사람의 분위기는 한층 달달했다.

이때 랄랄은 남편을 향해 "내게 프러포즈하라"고 제안했다. 파리라는 낭만적인 도시에서 남편에게 다시 한번 프러포즈를 받아보고 싶었던 것.

그러자 남편은 꽃다발을 들고 랄랄 앞에 등장해 모두의 예상을 뒤엎는 프러포즈를 선보였다. 그는 진지한 표정으로 "유라야. 나랑 겨..겨.. 겨드랑이 씻으러 갈래?"라고 말해 폭소를 안겼다.

로맨틱한 파리의 분위기와 전혀 어울리지 않는 엉뚱한 멘트였지만, 두 사람에게는 그 어떤 근사한 말보다 유쾌하고 특별한 프러포즈가 됐다.

한편 랄랄은 지난해 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 현재 육아와 콘텐츠 제작을 병행하며 다양한 일상을 팬들과 활발히 공유하고 있다.