"강한 자만 살아남는 MMORPG는 그만"…컴투스의 신작 '제우스', 경쟁의 판을 바꾼다

Advertisement

Advertisement

Advertisement

컴투스가 MMORPG 시장에 새로운 승부수를 던진다.

단순히 강한 캐릭터와 장비를 확보한 이용자가 경쟁에서 우위를 차지하는 방식에서 벗어나, 각자의 성장 단계에 맞춰 경쟁하고 경쟁의 피로도까지 낮추는 새로운 구조를 내세웠다. 컴투스는 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 신작 MMORPG '제우스: 오만의 신'을 오는 26일 낮 12시 국내에 정식 출시한다.

지난 7일 열린 게임 출시 쇼케이스에서 개발진이 강조한 핵심은 '모두가 즐길 수 있는 경쟁'이었다. 최상위 이용자에게 콘텐츠가 집중되는 기존 MMORPG의 한계를 보완해 이용자들이 각자의 성장 구간에서 경쟁과 성장의 재미를 느낄 수 있도록 설계했다는 설명이다. 정성훈 에이버튼 디렉터는 "특정 계층에 치중하지 않고, 전체 유저가 각자의 성장 구간에서 경쟁과 성장의 재미를 누릴 수 있도록 다양한 콘텐츠를 균형 있게 배치한 것이 핵심 지향점"이라고 강조했다.

'제우스: 오만의 신' 출시 쇼케이스에서 정성훈 에이버튼 디렉터가 게임에 대해 설명을 하고 있다. 사진제공=컴투스

Advertisement

Advertisement

'강자와 약자'가 아닌 '비슷한 체급'끼리 경쟁

'제우스'의 차별점은 경쟁의 방식을 세분화했다는 데 있다.

Advertisement

시즌 단위 경쟁 콘텐츠 '오디세이아'는 전투력 차이가 큰 이용자들이 무작정 맞붙는 대신 비슷한 수준의 이용자들이 경쟁하도록 시스템이 진입을 제어한다. 여러 길드가 거점을 놓고 경쟁하는 '아카디아 점령전', 1대1 PvP '콜로세움' 등 직접 경쟁 콘텐츠도 마련했다.

Advertisement

최상위 이용자를 위한 공성전과 요새전도 제공한다. 경쟁 자체를 약화시키는 것이 아니라 이용자의 성장 수준과 성향에 따라 경쟁의 종류를 선택할 수 있도록 한 것이 핵심이다. 이런 설계는 MMORPG에서 흔히 발생하는 상위권과 중하위권의 격차 문제를 정면으로 겨냥한다. 강한 이용자와 약한 이용자가 한 공간에서 일방적으로 충돌하는 대신, 비슷한 체급끼리 겨루거나 길드 단위로 협력하는 등 경쟁의 무대를 여러 층위로 나눈 것이다.

AI로 피로도 낮추고, 작업장은 정조준

AI 역시 '제우스'의 핵심 시스템이다. AI 모드는 기본 12시간 무료로 제공되며 멤버십 이용자는 24시간까지 사용할 수 있다. 주요 상황이 발생하면 모바일 푸시 알림을 보내 직접 게임에 접속하도록 유도해 완전한 방치형 플레이로 흐르는 것도 막는다.

AI 모드를 사용하지 않는 시간에도 클라이언트를 켜두면 자동 사냥이 가능하며, 필드 이벤트나 '재앙의 물결' 등 직접 플레이하는 이용자에게는 추가 성장 재화를 제공한다.

게임 경제를 위협하는 작업장과 다계정 문제에도 대응한다. 컴투스는 비정상 패턴을 AI로 탐지하고 자동 제재하는 시스템을 구축했으며, 이용자 신고가 접수된 사례도 조사해 부당 이득을 회수한다는 방침이다. 제작 직업 '아티산'의 핵심 재료를 귀속 아이템으로 설정해 부캐릭터 악용 가능성을 낮추는 등 경제 시스템 자체에 방어 장치도 적용했다.

'제우스: 오만의 신' 출시 쇼케이스에서 게임 내 판도라를 연기한 배우 박지현이 참석. 연기 소감과 플레이 경험을 전했다. 사진제공=컴투스

자유도와 규율 사이…컴투스가 시험하는 장기 서비스

'제우스'는 언리얼 엔진5 기반 그래픽과 그리스 신화를 활용한 세계관을 갖췄다. 제우스의 절대 권력과 오만으로 세계에 균열이 발생했다는 설정을 바탕으로 '판도라의 상자' 모티프를 재구성했다.

이날 쇼케이스에는 핵심 NPC '판도라'를 연기한 배우 박지현도 참석해 캐릭터 제작 과정과 연기 소감을 전하고, 직접 캐릭터명 선점에도 도전하겠다고 밝혀 눈길을 끌었다.

이 게임의 진짜 시험대는 비주얼이나 콘텐츠의 양보다 서비스 구조가 될 전망이다. 개발진은 필드에서는 이용자들이 서버 안에서 자신들만의 규칙과 정치 구조를 만들어갈 수 있도록 자유도를 높이고, 별도의 경쟁 콘텐츠에서는 시스템이 공정한 경쟁을 통제하도록 설계했다.

정성훈 디렉터는 "필드에서는 자유도를 최대한 높여 유저들이 서버 내 룰과 정치를 스스로 만들어가는 전통적 MMORPG의 재미를 살렸다"며 "동시에 무법적인 무한 경쟁 피로도를 완화하기 위해 시스템 규율 하에 공정히 겨루는 '오디세이아'를 분리해 제공한다"고 설명했다.

컴투스는 이번 프로젝트를 위해 사업·운영·QA를 통합한 '제우스 사업본부'를 신설하고 AI 탐지 및 밸런싱 인프라를 강화했다. 신규 콘텐츠가 반복적인 숙제로 변하면 AI 모드 지원을 확대해 이용자의 피로도를 낮추는 방식으로 장기 서비스를 이어간다는 계획이다. 이어 국내 서비스 안정화와 이용자 피드백을 바탕으로 글로벌 서비스도 단계적으로 확대할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com