'눈 성형 3번' 장영란, 성형미인 이미지에 '억울'..."하관은 다 내 거"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장영란이 자신을 따라다니는 '성형미인' 이미지에 억울함을 드러냈다.

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눈 성형을 세 차례 받은 사실은 인정하면서도 "하관은 다 내 거"라고 강조해 웃음을 자아냈다.

장영란은 9일 자신의 유튜브 채널을 통해 최근 받은 치아 시술을 공개하며 외모와 성형에 대한 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 장영란은 최근 달라진 외모에 대한 주변 반응을 언급했다. 그는 "요즘 '예뻐졌다', '20대인 줄 알았다' 등의 반응이 있더라"며 기분 좋은 미소를 지었다.

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그러면서 최근 아무에게도 알리지 않고 받은 시술이 있다고 깜짝 고백했다. 장영란은 "정말 비밀리에 한 게 있다. 아이돌이 하는 시술이다"라며 "정말 누구에게도 공개하기 싫은데 구독자분들에게 보여주는 거다"고 궁금증을 높였다.이후 병원에서 제작진과 만난 장영란은 자연스럽게 성형 이야기를 꺼냈다.

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장영란은 "많은 분이 '장영란 성형미인'이라고 하는데 성형을 많이 안 했는데 왜 그런 이미지가 됐는지 모르겠다"며 억울함을 토로했다.

이어 "눈 성형 세 번 한 게 성형미인이냐. 하관은 다 내 거다"고 당당하게 말해 웃음을 자아냈다.

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하지만 제작진이 곧바로 "치아도 했다"고 지적하면서 장영란을 당황하게 만들었다.

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장영란은 "조용히 하라"며 입단속에 나섰지만 결국 그동안 숨겨왔던 치아 시술까지 털어놨다.

그는 "나중에 밝히려고 했는데 제로네이트를 했다"며 "현무 오빠 소개를 받았다"고 밝혔다.

새로운 치아 시술을 받게 된 데는 이유가 있었다. 과거 시술한 라미네이트를 무려 15년 동안 유지하면서 문제가 생겼다는 것.

장영란은 "라미네이트가 15년 돼서 뒤가 다 깨졌다. 안 되겠다 싶어서 했다"고 설명했다.

특히 장영란은 최근 한층 달라진 외모로 "예뻐졌다", "20대인 줄 알았다"는 반응까지 얻고 있다고 밝힌 상황.

이에 자신을 둘러싼 '성형미인' 이미지에는 억울함을 호소하면서도 눈 성형부터 치아 시술까지 거침없이 공개하는 솔직한 입담으로 웃음을 안겼다.

narusi@sportschosun.com